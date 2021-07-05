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Giriş Tarihi: 5.7.2021

Tedirgın olma aşı ol

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Tedirgın olma aşı ol
Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir fabrika aşı yapmaktan imtina eden personellerini ikna etmek için 'Tedirgin Olma Aşı Ol' çalışması başlatarak personel için aşı hakkında bilgilendirme semineri düzenledi. Diyarbakır'dan 18 ülkeye oluklu mukavva ihracatı yapan bir ambalaj fabrikası çalışanlarının aşılanması için çalışma başlattı. Yaklaşık 250 çalışanı bulunan fabrikada aşı yapmaktan endişelenen personellere yönelik Dr. Muhammet Asena ve Dr. Hakan Akelma tarafından bilgilendirme yapıldı. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde aşı oranlarının düşük olmasının nedenlerin başında gelen kısırlık yapma iddiasının tamimiyle asılsız olduğunu belirten Doç. Dr. Hakan Akelma, aşıdan başka hiç bir çarenin olmadığını ve aşı teknolojisi hakkında yeterli bilgi sahibi olmamaktan kaynaklandığını söyledi. Ambalaj fabrikası Genel Müdürü Hasan Yeşil ise, "Aşı olmamak büyük bir vebaldir. Yakınlarımız ve sevdiklerimizi kaybetmek istemiyorsak zamanında aşımızı yapmalıyız" dedi.
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Tedirgın olma aşı ol
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