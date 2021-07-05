TÜİK tarafından açıklanan haziran ayı enflasyon verilerine göre, tüketici fiyatları bu ay bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 17,53 seviyesinde artış gösterdi. TÜİK verilerine göre TÜFE (Tüketici fiyat endeksi) yıllık %17,53; aylık %1,94 arttı. TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,94, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %17,53 ve on iki aylık ortalamalara göre %14,55 artış gerçekleşti. Bu gelişmeler memur maaşlarını, emekli zamlarını ve kira zamlarını da doğrudan etkiledi. Buna bağlı olarak Temmuz 2021 kira artış oranı belli oldu mu, kiralara ne kadar zam gelecek gibi sorular gündeme geliyor. Temmuz ayı kira zammı hesaplama ve Temmuz ayı kira artış oranı haberimizde.

TEMMUZ 2021 KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

TÜFE'de %14,55'lik bir artış gerçekleşmesi nedeniyle Temmuz ayı kira artış oranı da %14,55 olarak belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan enflasyon oranları ışığında yapılabilecek en üst kira zam oranı tespit edildi.