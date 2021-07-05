TİM Başkan vekili Kıvanç: “Ülke ihracatı yüzde 47 arttı”

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan vekili ve Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, TİM'in 2021 yılı Haziran ayı verilerini değerlendirdi. Tarihi rekorlara imza atıldığını belirten Kıvanç, "Ülke ihracatı yüzde 47 artışla 19,8 milyar dolara yükseldi. 6 aylık verilere göre de yüzde 40 artışla 105 milyar dolara ulaştı." dedi.

ÇARKLAR GİDEREK HIZLANIYOR

Adana ihracatının da tarihinde ilk defa aylık bazda 211,2 milyon dolara ulaştığını belirten Kıvanç, "Adana'nın 2021 yılı ilk 6 aylık ihracat verilerine baktığımızda geçen yıla göre yüzde 30 artışla toplam ihracatın 1 milyar 114 milyon dolara ulaştığını görüyoruz. Pandemiye rağmen Türkiye ve Adana özelinde sanayinin çarkları giderek daha hızlı dönmekte. Ümit ediyorum ki Adana olarak Türkiye'nin ihracatından alacağımız pay her geçen gün artacaktır" diye konuştu.

15 ÜLKEYE İHRACAT ARTTI

Adana'nın 2020-2021'in Haziran ayları karşılaştırıldığında ihracat yapılan ilk 20 ülke içerisinden 15 ülkeye ihracatın arttığını gözlemlendiğini dile getiren Kıvanç, "Haziran 2021 döneminde Adana'dan yapılan ihracatta, Irak 19,6 milyon dolar ile ilk sırada yer alırken, Almanya 18,6 milyon dolar ile 2'inci ve İspanya 15.4 milyon dolar ile 3'üncü sırada yer alıyor. Sektörel bazda ise Adana'dan yapılan ihracatta 44 milyon 986 bin dolar ile tekstil ve hammaddeler ile lider olurken, bu sektörü 41 milyon 419 bin dolar ile kimyevi maddeler ve mamulleri ve 23 milyon 778 bin dolar ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörleri takip etmiştir." dedi.

"RAKAMIN ÇOK DAHA ÜSTÜNE ÇIKACAĞIZ"

Adana olarak ihracata odaklandığımız takdirde mevcut potansiyelimizi değerlendirip önümüzdeki dönemlerde bu rakamlarından çok daha üstüne çıkabileceğimiz inancında olduğunu belirten Kıvanç sözlerini şöyle tamamladı; "Adana Sanayi Odası olarak kent dinamikleriyle iş birliği içerisinde yatırım ortamı için sinerji yaratma çalışmalarına devam ederken, üretim, istihdam ve ihracatı artırma hedefleri doğrultusunda üye firmaların gelişimine, katma değeri yüksek ürünlerin üretimine ve ihracatına odaklanıyoruz. Adana mevcut potansiyeli ve önümüzdeki dönemde gerçekleştireceği yatırımlar ile birlikte Türkiye'nin ihracatına katkı yapacak en önemli illerin başında yer alacaktır."