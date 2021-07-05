Tıra çarptı, ölümden döndü

Bursa Balıkesir yolu Mustafakemalpaşa ilçesi yakınlarında 10 BDL 32 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Basri Başkurt, önünde seyreden ve dönüş yapmak için sinyal veren tıra bir anlık dikkatsizliği sonucu arkadan çaptı.

Otomobil içinde sıkışan ve ayaklarından yaralanan Başkurt'a ilk yardımı yol kenarında temizlik çalışmaları yürüten görevliler yaptı. Kazayı yaralı atlatan Basri Başkurt hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekipler, kaza nedeniyle fenalaşan tır sürücüsünün ise tansiyonunun yükseldiğini fark etti. Tır sürücüsü E.D de tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.