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Giriş Tarihi: 5.7.2021 16:51

Tıra çarptı, ölümden döndü

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Tıra çarptı, ölümden döndü

Bursa’da otomobiliyle seyir halinde olan 68 yaşındaki Basri Başkurt, önünde seyreden tıra çarptı. Araç içinde sıkışan sürücüyü yol kenarında temizlik yapan görevliler çıkardı.

Bursa Balıkesir yolu Mustafakemalpaşa ilçesi yakınlarında 10 BDL 32 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Basri Başkurt, önünde seyreden ve dönüş yapmak için sinyal veren tıra bir anlık dikkatsizliği sonucu arkadan çaptı.

Otomobil içinde sıkışan ve ayaklarından yaralanan Başkurt'a ilk yardımı yol kenarında temizlik çalışmaları yürüten görevliler yaptı. Kazayı yaralı atlatan Basri Başkurt hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekipler, kaza nedeniyle fenalaşan tır sürücüsünün ise tansiyonunun yükseldiğini fark etti. Tır sürücüsü E.D de tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.

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Tıra çarptı, ölümden döndü
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