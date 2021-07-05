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Giriş Tarihi: 5.7.2021 17:52

Uyuşturucu operasyonunda tarihi eser ele geçirildi

HANİFE AKLİMAN HANİFE AKLİMAN
Uyuşturucu operasyonunda tarihi eser ele geçirildi

Aksaray’da bahçesinde kenevir yetiştirildiği iddiasıyla operasyon düzenlenen evde tarihi eser niteliğinde çok sayıda sikke ve obje ele geçirildi.

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; merkeze bağlı Karacaören köyünde F.Ç. adlı bir şüphelinin evinin bahçesinde kenevir yetiştirdiği iddiası üzerine adrese operasyon düzenledi.

ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda şüphelinin evinde ve bahçesinde yapılan aramada 15 gram kubar esrarın yanı sıra tarihi eser niteliği taşıyan 11 adet sikke, 8 adet obje, bir adet ruhsatsız av tüfeği, 15 adet 7.65 mm çapında tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan Şüpheli F.Ç'nin, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

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Uyuşturucu operasyonunda tarihi eser ele geçirildi
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