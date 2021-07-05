Uyuşturucu operasyonunda tarihi eser ele geçirildi

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; merkeze bağlı Karacaören köyünde F.Ç. adlı bir şüphelinin evinin bahçesinde kenevir yetiştirdiği iddiası üzerine adrese operasyon düzenledi.

ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda şüphelinin evinde ve bahçesinde yapılan aramada 15 gram kubar esrarın yanı sıra tarihi eser niteliği taşıyan 11 adet sikke, 8 adet obje, bir adet ruhsatsız av tüfeği, 15 adet 7.65 mm çapında tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan Şüpheli F.Ç'nin, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.