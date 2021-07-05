Vatandaşlardan ucube kanal isyanı!

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZSU ekipleri tarafından Buca İlçesi Akıncılar Mahallesi'nde yapımına başlanan yağmur suyu kanalı projesinin bir bölümü 556/2 sokaktaki Şehit Erkan Özcan Parkı'nın ortasından geçiyor. Yağmur suyu kanalı inşaatının tamamlanmasının ardından Şehit Erkan Özcan Parkı'nın ortadan kalkacağı iddia edilirken, bu durum nedeniyle mahalleli isyan bayrağını çekti. Parkın ortadan kalkmasıyla birlikte şehidin isminin de artık bu parkla birlikte yaşamayacağını belirten çevre sakinleri bir araya gelerek eylem yaptı.

"PARKIMIZI GERİ İSTİYORUZ"

Mahalle sakinlerinden evli 4 çocuk babası terzi Nusret Gezici (62), "Yağmur suyu kanalı inşaatı 3-4 aydır devam ediyor. Her tarafı kapalı olan kanalın parkın içinden geçen bölümünün üzeri açık bırakıldı. Kanal yapılırken parktaki ağaç kesildi. Parkın yakınında okul var. Üzeri açık bırakılan park çocuklar için de tehlike oluşturuyor. Kanal inşaatı bitince park diye bir şey kalmayacak. Şehidin ismi de ortadan kalkacak. Bu şehidimize yapılan büyük bir saygısızlık. Şehidimizin isminin yaşadığı parkımızı geri istiyoruz. Kanalın üzeri kapatılsın, park eski haline getirilsin" dedi.

"UCUBE KANALI İSTEMİYORUZ"

Çevre sakinlerinden şoförlük yapan 3 çocuk babası Erdem Kiler (50), "Diğer sokaklardan geçen yağmur kanalın parkın içindeki bölümü açık kalacak. Ucube kanalı parkımızda istemiyoruz. Kanalın üzeri kapatılsın. Parkımız kanal yüzünden ortadan kalkmasın. Üzeri açık kanal çocuklarımız için tehlike oluşturuyor. Ayrıca ileride buradan geçen su koku ve sinek de yapabilir. Bu nedenle eylem yaptık. İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri sesimizi duysun" dedi.