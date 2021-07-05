Diyanet İşleri Başkanlığı çocuk ve gençlerin Kur'an öğrenmesi ve camide vakit geçirmeye alışması için düzenlediği yaz Kur'an kurslarını bu yıl da faaliyete açıyor. Kursa katılacak öğrenciler ve velileri Yaz Kuran kursları ne zaman açılıyor, Diyanet yaz Kur'an kursu kayıt nasıl yapılır gibi sorulara yanıt arıyor. Kursa başlayacak öğrenciler yaş grubuna göre yüz yüze ya da çevrimiçi olarak derslere katılacak. İşte camilerde yaz Kur'an kursu başlama tarihi.

YAZ KUR'AN KURSLARI SON BAŞVURU TARİHİ NE?

21 Haziran'da başlayan Kur'an kursları kayıtları camilerden, kurslardan ve "www.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden 11 Temmuz'a kadar gerçekleştirilecek. Kurslara 4 yaşından 22 yaşına kadar çocuklar ve gençler başvuruda bulunabilecek.