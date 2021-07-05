Diyanet İşleri Başkanlığı çocuk ve gençlerin Kur'an öğrenmesi ve camide vakit geçirmeye alışması için düzenlediği yaz Kur'an kurslarını bu yıl da faaliyete açıyor. Kursa katılacak öğrenciler ve velileri Yaz Kuran kursları ne zaman açılıyor, Diyanet yaz Kur'an kursu kayıt nasıl yapılır gibi sorulara yanıt arıyor. Kursa başlayacak öğrenciler yaş grubuna göre yüz yüze ya da çevrimiçi olarak derslere katılacak. İşte camilerde yaz Kur'an kursu başlama tarihi.
YAZ KUR'AN KURSLARI SON BAŞVURU TARİHİ NE?
21 Haziran'da başlayan Kur'an kursları kayıtları camilerden, kurslardan ve "www.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden 11 Temmuz'a kadar gerçekleştirilecek. Kurslara 4 yaşından 22 yaşına kadar çocuklar ve gençler başvuruda bulunabilecek.
YAZ KURAN KURSLARI NE ZAMAN AÇILACAK?
Kuran kurslarında dersler bugün (5 Temmuz Pazartesi) başlıyor. Eğitim 20 Ağustos'a kadar devam edecek. Sınıflar imkânlar dâhilinde öğrencilerin yaş grubu, cinsiyeti, Kur'an-ı kerim okuma ve dini bilgi seviyeleri dikkate alınarak oluşturulacak. Derslere girişte öğrencilerin ateş ölçümü yapılacak. Yüz yüze sınıflarda Covid-19 ile mücadele kapsamında öğrenciler arası mesafe öğretici tarafından sağlanacak. Dersler 45 dakikadan günde 3 ders olacak şekilde düzenlenecek.
KURAN KURSLARI YÜZ YÜZE Mİ, ÇEVRİM İÇİ Mİ?
Kurslara başvuru ve eğitim şekli öğrenci yaş grubuna göre değişiklik gösteriyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kurslara ilişkin açıklamasına göre:
YAZ KUR'AN KURSLARI ÜCRETSİZ Mİ?
Yaz Kuran kursları programında müezzin-kayyım, imam-hatip ve Kur'an kursu öğretici sertifikası bulunanlar öğretici olarak görev alacak. İmam-hatip lisesi meslek dersleri öğretmenleri ve din kültürü ahlak bilgisi öğretmenleri, müftülükçe ihtiyaç duyulması halinde; DHBT puanı aranmaksızın ve geçici öğretici görevlendirme sınavına girmeksizin Yaz Kur'an kurslarında görevlendirilebilecek. Kuran kursları için öğrencilerden herhangi bir ücret talep edilmeyecek.