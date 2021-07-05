Yer Bahçelievler! Kaldırımdaki yayalar son anda kurtuldu: Saniye saniye o anlar...

"FACİADAN DÖNÜLMÜŞ OLDU"



Mahmutbey Caddesi'nde esnaf olan Ahmet Yiğit, "İçeride oturuyorduk, bir bayanın içeri girdiğini gördük. Dışarıdan bayağı bir ses geldi. Çatı uçmuş gibi hissettik. Çıktık baktık, araba kaldırımdan geliyor. Allah'tan yayalara bir şey olmadı. Faciadan dönülmüş oldu." dedi.