12 kişiyi hunharca öldürmüştü! Seri katil Mehmet Ali Çayıroğlu hakkında verilen karar belli oldu

Mehmet Ali Çayıroğlu, bugün ise Ordu'nun Ünye ilçesinde bir kez daha mahkemeye çıktı. Bulunduğu cezaevinden SEGBİS yöntemiyle mahkemeye bağlanan katil zanlısı, Ordu'nun Akkuş ilçesinde öldürülen Şeker Köseoğlu ile birlikte Hasan Bayram cinayetleriyle ilgili duruşmaya katıldı. Şeker Köseoğlu cinayetiyle ilgili mahkeme kararını açıkladı.