15 Temmuz kahramanı Mutlu Can Kılıç: Anne ben şehit olacağım!

"BOMBALAMADA ŞEHİT OLMUŞ"

Olay gecesi yaşananları SABAH'a anlatan acılı baba Bilal Kılıç, şunları söyledi: "Yatsı namazını kılmıştım, balkonda oturuyordum. Mutlucan, televizyon izliyordu, balkona heyecanla yanıma geldi, 'baba köprüye bomba koymuşlar, askerler köprüye gitmiş' dedi. Ben de merak edip haberleri izlemeye odaya gittim. O da biraz üşütmüştü, odasına uyumaya gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı ile Emniyet binasına gittik daha sonra Külliye'ye giderek orada darbecilere karşı mücadele verdik. Oğlum, F-16 sesi ile uyanmış. Annesine beni sormuş, sokağa çıktığımı öğrenmiş. O anda televizyonda 'TBMM'ye bomba atıldı' haberini görünce 'babam şehit oldu' diyerek evden hızlıca çıkmış. Annesi beni aradı, 'Mutlucan geliyor, durdur' dedi. Yolda hep ağlamış. Ben aradım 'oğlum gelme, ben iyiyim' dedim ama dinlemedi, Külliye'ye geldi. 05.30 sularında 'baba ara' diye mesaj atmış, o arada bir hareketlenme olunca ben oğlumu aramayı unuttum. 6.30 sularında aradım ama ulaşamadım. Külliye'ye bomba atıldıktan sonra o alana gitmek istedim ama ayaklarım tutmadı gidemedim, eve gittim. Oğlum gelmemişti. Onu her yerde aradık, en son birini gösterdiler oğluma benzettim ama o olduğunu kabul etmedim. Bir gün sonra gittim, oğlumun şehit olduğuna inandım. Bombalama esnasında şehit olmuş."

"ŞEREF, NAMUS VE VATAN İÇİN YAŞIYORUZ"

15 Temmuz darbe girişimin üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen acılarının dinmediğini anlatan baba Kılıç, "Temmuz ayı geldiğinde acımız artıyor. Mutfakta 4 sandalyemiz var ama bir tanesi hep boş. Ona baktıkça hüzünleniyorsun. Vatanı için şehit olduğu için çok gururlu ve mutluyuz. Vatanımızı, bayrağımızı onlara teslim etmedik. Bir daha olursa yine çıkarım bir saniye düşünmem. Vatanımız olmadıktan sonra gerisi olmuş olmamış pek bir önemi yok. Biz şeref, namus ve vatan için yaşıyoruz" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HAİNLERİ BİZLERE ÖĞRETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gözlerinin açıldığını ifade den Kılıç, şunları kaydetti: "Benim gözüm kapalıydı. Birşeyden haberim yoktu. Siyaset nedir onu bile bile bilmezdim. Cumhurbaşkanımız geldiğinden bu yana hain de öğrendim, kim ne olduğunu da öğrendim. Bizlerin gözünü açtı. Cumhurbaşkanımız giderse korkumuz var. Hainler tekrar dışarı çıkar mı Türkiye eskiden olduğu gibi emir alan ülke olur mu? Bunların korkusu var."

DARBECİ PİLOTA BÖYLE SESLENMİŞTİ

FETÖ'cü darbe girişiminde şehit olan Mutlucan Kılıç'ın annesi Yıldız Kılıç, mahkeme salonunda Cumhurbaşkanlığı Külliyesine bomba bırakan darbeci pilota, "Müslim Macit kalk ayağa ve gözlerimin içine bak" diye seslenmişti.