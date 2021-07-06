Şehitlerimizi ve gazilerimizi anma günü olarak bilinen 15 Temmuz tarihi yaklaşıyor. FETÖ'nün hain darbe girişimi sonrası Demokrasi ve Milli Birlik Günü ilan edilen 15 Temmuz'un üzerinden tam 5 yıl geçti. 2016 yılında FETÖ tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminin resmi tatil olup olmadığı ise merak ediliyor. Resmi tatillerde okullar ve bazı kamu kuruluşları tatil edilebiliyor. Peki 15 Temmuz resmi tatil mi, kaç gün? 2021 yılında 15 Temmuz hangi güne denk geliyor?
FETÖ'nün 15 Temmuz gecesi düzenlediği darbe girişimine ilişkin olarak açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her 15 Temmuz şehitlerimizi ve gazilerimizi anma günü olarak tatil ilan edilecektir" ifadesini gerçekleştirdi.
Bu kapsamda 15 Temmuz çalışanlar için bir günlük resmi tatil olarak sayılıyor.
1 Ocak Yılbaşı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
12 Mayıs Ramazan Bayramı Arifesi
13 Mayıs Ramazan Bayramı 1.gün
14 Mayıs Ramazan Bayramı 2.gün
15 Mayıs Ramazan Bayramı 3.gün
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
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