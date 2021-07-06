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Haberler Yaşam Haberleri 15 Temmuz resmi tatil mi, kaç gün olacak? Bu sene 15 Temmuz 2021 hangi güne denk geliyor ve kaç gün kaldı?
Giriş Tarihi: 6.7.2021 09:07 Son Güncelleme: 6.7.2021 09:07

15 Temmuz resmi tatil mi, kaç gün olacak? Bu sene 15 Temmuz 2021 hangi güne denk geliyor ve kaç gün kaldı?

15 Temmuz resmi tatil mi, kaç gün olacak? Bu sene 15 Temmuz 2021 hangi güne denk geliyor ve kaç gün kaldı?

Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak bilinen 15 Temmuz ile ilgili olarak 15 Temmuz resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor sorusuna yanıt aranıyor. 2021 Resmi tatil takvimi yayınlanırken bu yıl içinde uygulanan tatil günlerine ve kaç gün süreceğine dair bilgiler bulunuyor. Tatil planı yapmak isteyenler tarafından 15 Temmuz'un hangi güne denk geldiği, haftasonu ile birleşip birleşmeyeceği merak ediliyor. Peki 15 Temmuz resmi tatil mi, kaç gün? 2021 yılında 15 Temmuz hangi güne denk geliyor?

Şehitlerimizi ve gazilerimizi anma günü olarak bilinen 15 Temmuz tarihi yaklaşıyor. FETÖ'nün hain darbe girişimi sonrası Demokrasi ve Milli Birlik Günü ilan edilen 15 Temmuz'un üzerinden tam 5 yıl geçti. 2016 yılında FETÖ tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminin resmi tatil olup olmadığı ise merak ediliyor. Resmi tatillerde okullar ve bazı kamu kuruluşları tatil edilebiliyor. Peki 15 Temmuz resmi tatil mi, kaç gün? 2021 yılında 15 Temmuz hangi güne denk geliyor?

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

FETÖ'nün 15 Temmuz gecesi düzenlediği darbe girişimine ilişkin olarak açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her 15 Temmuz şehitlerimizi ve gazilerimizi anma günü olarak tatil ilan edilecektir" ifadesini gerçekleştirdi.

Bu kapsamda 15 Temmuz çalışanlar için bir günlük resmi tatil olarak sayılıyor.

2021 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

1 Ocak Yılbaşı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

12 Mayıs Ramazan Bayramı Arifesi

13 Mayıs Ramazan Bayramı 1.gün

14 Mayıs Ramazan Bayramı 2.gün

15 Mayıs Ramazan Bayramı 3.gün

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Temmuz Demokrasi Bayramı

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15 Temmuz resmi tatil mi, kaç gün olacak? Bu sene 15 Temmuz 2021 hangi güne denk geliyor ve kaç gün kaldı?
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