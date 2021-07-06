Temmuz ayına girmemiz ile birlikte en merak edilen konular arasında "15 Temmuz tatil mi?" sorusunun yanıtı yer alıyor. 2016 yılında yaşanan acı olay sonrasında bugün en anlamlı ve özel günlerin başında yer alıyor. Tam bu noktada; bu tarihin resmi tatil tarihi olup olmadığı ve salgın nedeniyle sokağa çıkma yasağının gelip gelmeyeceği araştırılıyor. Peki; 15 Temmuz tatil mi değil mi? Bu sene 15 Temmuz resmi tatil mi, sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte son gelişmeler.

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

Demokrasi ve Millî Birlik Günü, Türkiye'de her yıl 15 Temmuz'da kutlanan bir resmî tatildir. 2016 Türkiye askerî darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden 240'ı aşkın sivil, polis ve askeri anmak için genel tatil günü ilan edildi.

15 TEMMUZ BU YIL HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

15 Temmuz 2021 tarihi bu yıl Perşembe gününe denk geliyor.

15 TEMMUZ'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLUR MU?

15 Temmuz 2021 Perşembe günü sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı henüz netleşmedi. Konuya ilişkin detaylar belli olduğunda haberimize ekleyeceğiz.