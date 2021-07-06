8 yıl sonra "Töre cinayeti" itirafı

Diyarbakır'dan İstanbul'a çalışmak için gelen fayans ustası Nusret Vardar'dan 26 Haziran 2013 tarihinden bu yana haber alınamıyordu. Ailesinin de kayıp başvurusunda bulunduğu Vardar'la ilgili 8 yıl sonra gelişme yaşandı. Aile meclisinin onayıyla töre cinayetine kurban gittiği ortaya çıkarılan sır cinayetle ilgili 2 kişi tutuklandı 5 kişi adli kontrolle serbest kaldı. Cinayeti işleyen şüpheli Hüseyin T. savcılık ve emniyette verdiği ifadesinde halasının oğlu Nusret Vardar'ın Gülizar T. ile ilişkisi olduğu için öldürdüğünü söyledi. Öte yandan polis ekipleri Vardar'ın cesedini arama işlemlerine devam ediyor.

Diyarbakır'dan İstanbul'a çalışmak için gelen fayans ustası Nusret Vardar'dan (32) 26 Haziran 2013 tarihinden bu yana haber alınamıyordu. Ailesinin de kayıp başvurusunda bulunduğu Vardar'ın bulunması için o tarihten beri polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyordu. Ekiplerin çalışmaları sonucu, gözaltına alınan şüphelilerden Hüseyin T. (36), Celal T. (28) ve Mehmet T.'nin (24) olayın yaşandığı tarihlerde Diyarbakır'dan İstanbul'a geldikleri, Vardar'ın adresini buldukları öğrenildi. Şüpheliler daha sonra Vardar'ı kiraladıkları bir araca bindirerek yola çıktı. Şüpheliler ve Vardar son olarak Sakarya'nın Hendek ilçesinde ormanlık bir alana geldi. Vardar burada şüphelilerce tabancayla başından vurularak öldürüldü.

AİLE MECLİSİ ONAYLADI CİNAYETİ İŞLEDİ

8 yıl sonra İstanbul polisinin kapsamlı çalışması sonucu gözaltına alınan 7 kişinin emniyette ve savcılıktaki ifadelerine SABAH ulaştı. Cinayetin aile meclisi tarafından onaylandıktan sonra işlendiği belirlenirken Nusret Vardar'ın Hüseyin T.'nin eşiyle yasak ilişki yaşadığını tespit edilince durum aile meclisine taşındı. Diyarbakır'daki aile üyelerince Vardar'ın öldürülmesine karar verildi. Ardından aileden üç kişi İstanbul'a gelerek Vardar'ı buldu ve cinayeti işledi. Öte yandan, Vardar'ın yasak ilişki yaşadığı kadınla ve kendisini öldüren şüphelilerle akrabalığı bulunduğu öğrenildi.

'EŞİMİN HALAMIN OĞLUYLA İLİŞKİSİ VARMIŞ'

Emniyette ifade veren Hüseyin T., 8 yıl önce işlenen cinayeti şu şekilde anlattı: "Nusret Vardar benim halamın oğlu olur. Antalya'da eşimle birlikte yaşadığım sırada Nusret, inşaatta çalışmak için yanımıza geldi. Çalıştığı süre içerisinde benim evimde kaldı. Antalya'da geçim sıkıntısı çekince memleketimiz Diyarbakır'a taşındık. Ailemi Diyarbakır'a yerleştirdikten sonra sık sık şehir dışına çalışmaya gittim. Bir gün memlekete döndüğümde eşimi evde bulamadım çocukları kayınvalideme bırakıp ortalıktan kaybolmuş. Kayınvalidem eşimin Nusret Vardar'la aralarında bir şeyler olduğunu söyledi."

SİLAH ALIP İSTANBUL'A GİTTİ

Eşinin halasının oğluyla ilişkisi olduğunu belirleyen Hüseyin T., daha sonra eşinin kadın sığınma evinde olduğunu öğrendi. Telefonla irtibat kuran Hüseyin T., Nusret Vardar'ın Antalya'da ve Diyarbakır'da Gülizar T.'ye zorla sahip olduğunu bu nedenle kimsenin yüzüne bakacak durumda olmadığını ve evden bu nedenle kaçtığını öğrendi. Nusret Vardar'ın eşiyle ilişkisi olup olmadığını öğrenmek için bir akrabasıyla araç kiralayıp İstanbul' geldiğini anlatan Hüseyin T., yolda Sakarya'ya uğrayıp arkadaşı Cemil S.'den silah temin ettiğini ardından 4 arkadaşıyla birlikte İstanbul'a geçerek Nusret'le Şişli'de buluştuklarını söyledi.

ORMANLIK ALANDA İNFAZ ETTİ

Nusret Vardar'la bir süre konuşan Hüseyin T., Diyarbakır'a döneceklerini kendisinin gelebileceği teklifinde bulundu. Eşiyle olan birlikteliğini Hüseyin T.'nin bilmediğini düşünen Nusret Vardar teklifi kabul edip araca bindi. Araçla bir süre sonra Sakarya taraflarına gelen Hüseyin T., Nusret Vardar'a eşinin telefonunun kendisinde neden kayıtlı olduğunu sordu. Nusret, Gülizar'ın kendisini sevdiğini ve peşini bırakmadığını söyledi. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Nusret, Hüseyin T.'ye 'Adam olsaydın da karına sahip çıksaydın' şeklinde konuşunca Hüseyin T., belinden çıkardığı tabancayla Nusret Vardar'a 5 el ateş etti.

2 KİŞİ TUTUKLU 5 KİŞİ SERBEST KALDI

4 arkadaş iddiaya göre cesedi olduğu yerden bırakıp Diyarbakır'a geri döndüğü yönünde ifade verdi ancak polis ekipleri Sakarya'da 8 yıl öldürülen Nusret Vardar'ın cesedini aramaya devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 9 kişi hakkında yürütülen soruşturmaya devam ederken Hüseyin T., ve Celal T., tutuklanarak cezaevine gönderildi. 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 2 şüpheli hakkında da tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.