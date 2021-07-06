Aile içi ilişki cinayetinde şoke eden tecavüz iddiası

İstanbul
Polisi'nin kapsamlı çalışması sonucu sırrı çözülen cinayette zanlı Hüseyin T.'nin ifadelerinden şok detaylar çıktı. İşte Hüseyin T.'nin anlattıklarından alıntılar:
Nusret, halamın oğlu. Antalya
'da inşaatta çalışmak için yanımıza geldi bir süre evimde kaldı. Antalya'da geçim sıkıntısı çekince memleketimiz Diyarbakır
'a taşındık. Sık sık şehir dışına çalışmaya gittim. Bir gün memlekete döndüğümde eşim çocukları kayınvalideme bırakıp ortalıktan kaybolmuş. Nusret'in Gülizar'a zorla sahip olduğunu, Gülizar'ın bu nedenle kimsenin yüzüne bakacak durumda olmadığını ve evden bu nedenle kaçtığını, sığınma evinde olduğunu öğrendim.
Nusret'le buluştuk. "Gülizar'ın telefonu sende neden kayıtlı?" dedim. "Adam olsaydın da karına sahip çıksaydın" deyince 5 el ateş ettim.