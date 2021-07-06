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Giriş Tarihi: 6.7.2021

Aile içi ilişki cinayetinde şoke eden tecavüz iddiası

Aile içi ilişki cinayetinde şoke eden tecavüz iddiası

Diyarbakır'dan İstanbul'a çalışmak için gelen ve 8 yıldır kayıp olan fayans ustası Nusret Vardar'ın (32) töre cinayetine kurban gittiği ortaya çıkmıştı. Aile meclisinin onayıyla, Sakarya Hendek'te töre cinayetine kurban gittiği anlaşılan Vardar'ın katil zanlıları Hüseyin T. ve Celal T. tutuklandı. Şüpheli Hüseyin T. (36) suçunu itiraf etti. Yasak ilişki yaşadığı kadınla ve şüphelilerle akraba olan Vardar'ın cesedi halen aranıyor

İstanbul Polisi'nin kapsamlı çalışması sonucu sırrı çözülen cinayette zanlı Hüseyin T.'nin ifadelerinden şok detaylar çıktı. İşte Hüseyin T.'nin anlattıklarından alıntılar:
Nusret, halamın oğlu. Antalya'da inşaatta çalışmak için yanımıza geldi bir süre evimde kaldı. Antalya'da geçim sıkıntısı çekince memleketimiz Diyarbakır'a taşındık. Sık sık şehir dışına çalışmaya gittim. Bir gün memlekete döndüğümde eşim çocukları kayınvalideme bırakıp ortalıktan kaybolmuş. Nusret'in Gülizar'a zorla sahip olduğunu, Gülizar'ın bu nedenle kimsenin yüzüne bakacak durumda olmadığını ve evden bu nedenle kaçtığını, sığınma evinde olduğunu öğrendim.
Nusret'le buluştuk. "Gülizar'ın telefonu sende neden kayıtlı?" dedim. "Adam olsaydın da karına sahip çıksaydın" deyince 5 el ateş ettim.
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Aile içi ilişki cinayetinde şoke eden tecavüz iddiası
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