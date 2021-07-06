Aksaray'da korkunç kaza! Otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

Aksaray'da, Mehmet Dilek (55) idaresindeki 34 NK 9012 plakalı otomobil, Ankara-Niğde Otoyolu Bozkır köyü yakınlarında, ışıklı uyarı levhasına çarparak şarampole devrildi.
OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA İTFAİYE VE SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ
Çarpmanın etkisiyle aracın motoru ile bazı parçaları metrelerce öteye savruldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
2 ÖLÜ, 1 YARALI
Kazada, sürücü Dilek ile otomobildeki Umut Acar (21) olay yerinde hayatını kaybederken, Mehmet Şirin Acar (47) yaralandı. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.