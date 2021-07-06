Aksaray'da korkunç kaza! Otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA İTFAİYE VE SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ

Çarpmanın etkisiyle aracın motoru ile bazı parçaları metrelerce öteye savruldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.