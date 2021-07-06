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Giriş Tarihi: 6.7.2021 21:53

Aksaray'da korkunç kaza! Otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

AA
Aksaray'da korkunç kaza! Otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

Aksaray'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Aksaray'da, Mehmet Dilek (55) idaresindeki 34 NK 9012 plakalı otomobil, Ankara-Niğde Otoyolu Bozkır köyü yakınlarında, ışıklı uyarı levhasına çarparak şarampole devrildi.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA İTFAİYE VE SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ

Çarpmanın etkisiyle aracın motoru ile bazı parçaları metrelerce öteye savruldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

2 ÖLÜ, 1 YARALI

Kazada, sürücü Dilek ile otomobildeki Umut Acar (21) olay yerinde hayatını kaybederken, Mehmet Şirin Acar (47) yaralandı. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Aksaray'da korkunç kaza! Otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 1 yaralı
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