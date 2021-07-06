Ankara'da sıcak saatler: 'Boğalar Çetesi'ne, 'Matador operasyonu'

'Matador' adlı verilen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Firari 3 şüphelinin yakalanması için de çalışma başlatıldı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 5 ruhsatsız tabanca, boş kağıda imzalı evraklar ve çok sayıda çek-senet ile satış sözleşmesi ele geçirildi.