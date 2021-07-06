Antalya'da korku dolu anlar: 2 saat mahsur kaldı!

Ekipler, yaşlı adamı saat 14.15'te denizin 150 metre açığında tespit etti. Ekiplerin botunu görünce 'imdat' çığlıklarıyla yardım isteyen Göncü, saat 14.24'te bota alınarak Kaleiçi Yat Limanı'na getirildi. Yaşlı adamın bota alındığındaki ilk sözü ise 'Allah razı olsun' oldu. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen yaşlı adam, sağlık ekiplerince kontrol amaçlı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.