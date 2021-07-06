Araştırma görevlisi maaşları ne kadar oldu? Yeni araştırma görevlisi (akademisyen) maaşları ne kadar, kaç lira zamlandı?

Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği haber geldi. Maaşlara yapılacak olan zam oranı açıklandı. Buna göre, memur ve memur emeklileri yüzde 5.45; SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 8.45 oranında zam hakkı elde etti. Bu gelişme ile beraber yeni araştırma görevlisi maaşları da araştırılmaya başlandı. Peki, araştırma görevlisi maaşı ne kadar oldu, kaç TL zamlandı? İşte, 2021 yeni araştırma görevlisi maaşı ve zam oranı

MEMUR VE EMEKLİ ZAM ORANI BELLİ OLDU

Memur ve emeklilerin merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı. Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte Temmuz ayında maaşlara yansıyacak zam da ortaya çıkmış oldu.

Memurlar 6 aylık fark olarak yüzde 5.45 oranında zam aldı. Emekliler ise yüzde 8.45 oranında zam almış oldu.

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