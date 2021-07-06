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Giriş Tarihi: 6.7.2021 14:17 Son Güncelleme: 6.7.2021 14:27

Araştırma görevlisi maaşları ne kadar oldu? Yeni araştırma görevlisi (akademisyen) maaşları ne kadar, kaç lira zamlandı?

Araştırma görevlisi maaşları ne kadar oldu? Yeni araştırma görevlisi akademisyen maaşları ne kadar, kaç lira zamlandı?

Araştırma görevlisi maaşları ne kadar oldu sorusu, memur maaşına yapılacak olan zam oranının belli olmasıyla beraber araştırılmaya başlandı. Memur ve memur emeklileri yüzde 5.45, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 8.45 oranında zam aldı. Bu noktada, yeni araştırma görevlisi maaşları araştırılmaya başlandı. Peki, 2021 araştırma görevlisi (akademisyen) maaşları ne kadar oldu, kaç lira zamlandı? Detaylar haberimizde.

Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği haber geldi. Maaşlara yapılacak olan zam oranı açıklandı. Buna göre, memur ve memur emeklileri yüzde 5.45; SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 8.45 oranında zam hakkı elde etti. Bu gelişme ile beraber yeni araştırma görevlisi maaşları da araştırılmaya başlandı. Peki, araştırma görevlisi maaşı ne kadar oldu, kaç TL zamlandı? İşte, 2021 yeni araştırma görevlisi maaşı ve zam oranı

MEMUR VE EMEKLİ ZAM ORANI BELLİ OLDU

Memur ve emeklilerin merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı. Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte Temmuz ayında maaşlara yansıyacak zam da ortaya çıkmış oldu.

Memurlar 6 aylık fark olarak yüzde 5.45 oranında zam aldı. Emekliler ise yüzde 8.45 oranında zam almış oldu.

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Son dakika: Memur ve emekli maaşı zammı belli oluyor! 2021 SSK ve Bağkur Temmuz ayı memur ve emekli maaşı zammı oranı ne kadar, kaç TL oldu?

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Araştırma görevlisi maaşları ne kadar oldu? Yeni araştırma görevlisi (akademisyen) maaşları ne kadar, kaç lira zamlandı?
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