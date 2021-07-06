Asker Nişanlısını öldürmüştü! Tutuklandı

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Silah seslerini duyan bina sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Zeynel Yıldırım'ı ambulansla Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada ameliyata alınan Yıldırım, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Polisin geldiğini gören Gizem E., kapıyı açarak teslim oldu. Olayda kullanılan tabancaya da el koyan polis, Gizem E.'yi, gözaltına alarak Kağıthane Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliğine götürdü. İfadesi ardından tutuklama talebiyle Sulh ceza hakimine sevk edilen genç kadın, 'Kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.