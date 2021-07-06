Asker Nişanlısını öldürmüştü! Tutuklandı

Kağıthane Seyrantepe Mahallesi Çile Sokak'ta dün 19.00 sıralarında meydana gelen olayda, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevli Topçu Uzman Çavuş Zeynel Yıldırım (26), nişanlısı olduğu öğrenilen Gizem E. (30) ile birlikte yaşadıkları daireden dışarı çıkarken İddiaya göre evlilik hazırlığı yapan çiftin arasında kıskançlık yüzünden zaman zaman tartışmalar yaşanıyordu. Son olarak Erdoğan, Yıldırım'ın telefonda Gaziantep'ten başka bir kadınla nişanlanacakmış gibi konuşmalarını gördü.
İNTİHAR MEKTUBU YAZIP SORUMLUSU ZEYNEL YILDIRIM'DIR DEDİ
Bunun üzerine tartışma alevlenmeye başladı, iddiaya göre Yıldırım artık ilişkiyi istemediğini ve bitirmek istediğini söyleyip Gizem Erdoğan için olay akşamına uçak bileti aldı. Ardından Sarıyer'deki iş yerine gitti. İddiaya göre bu durumu yediremeyen Gizem Erdoğan önce bir intihar mektubu yazıp sorumlusu Zeynel Yıldırım'dır dedi.
NİŞANLISINI ÖLDÜRDÜ
Kapı önünde devam eden tartışma sırasında nişanlısının beylik tabancasını alan Gizem E., Zeynel Yıldırım'a peş peşe ateş etmeye başladı. Yıldırım, kurşunların vücudunun çeşitli yerlerine isabet etmesinin ardından kanlar içinde yere yığıldı. Gizem E., daha sonra soğukkanlı bir şekilde içeriye girerek kapıyı kapattı.
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Silah seslerini duyan bina sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Zeynel Yıldırım'ı ambulansla Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada ameliyata alınan Yıldırım, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Polisin geldiğini gören Gizem E., kapıyı açarak teslim oldu. Olayda kullanılan tabancaya da el koyan polis, Gizem E.'yi, gözaltına alarak Kağıthane Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliğine götürdü. İfadesi ardından tutuklama talebiyle Sulh ceza hakimine sevk edilen genç kadın, 'Kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.