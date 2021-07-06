Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Askere gidene ne denir? Askere gidene hayırlı teskereler mesajları
Giriş Tarihi: 6.7.2021 10:42 Son Güncelleme: 6.7.2021 10:51

Askere gidene ne denir? Askere gidene hayırlı teskereler mesajları

Askere gidene ne denir? Askere gidene hayırlı teskereler mesajları

Belli bir yaşa gelmiş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı erkeklerin zorunlu olarak yapması gereken görev; askerliktir. Hal böyle olunca, askerlik ile ilgili detaylı araştırmalar gidecek olan vatandaşları ve ailelerini yakından ilgilendirmektedir. Örneğin; askere gidene hangi dua okunur, askere gidene mesajlar, askere gidene ne denir gibi çeşitli soruların yanıtları araştırılır hale gelmektedir. Peki; askere gidene ne denir? Askere gidene hangi dua okunur?

Askere gidene ne denir sorusunun yanıtı araştırılır hale geldi. Vatani görevini yerine getirmek için zorunlu olarak yapılan görev olarak bilinen askerlik ile ilgili araştırmalar artmaya başladı. Özellikle sevgilisi, oğlu, babası gibi askerlik görevini yapan aileler konu ile ilgili araştırmalarına başladılar. Peki; askere gidene ne denir? Askere gidene hangi dua okunur?

ASKERE GİDENE NE DENİR?

  • Askere gidene pek çok güzel sıfat söylenebilir. Bunlar;
  • Sağ salim dönersin inşallah
  • Allah kurtarsın
  • Allah kavuştursun
  • En büyük asker bizim asker
  • Vatan sana emanet
  • Dualarımız seninle
  • Vatan için git, seni sevenler için dön
  • Kazasız belasız
  • Moralini yüksek tut
  • Yolun açık olsun
  • Tez zamanda gelmeyi nasip et

ASKERE GİDENE HANGİ DUA OKUNUR?

"Allah'ın hıfzu himayesiyle ( gözetim ve koruması altında) git. Allah sana takva azığı versin (takva nasip etsin), günahını bağışlasın. Her nereye yönelirsen, hayrı o yöne çevirsin. (Darimi, Isti'zan, 41)"

Ya Rabbi ! Bu aziz vatanı korumak için, İslam'ın şanlı sancağını dalgalandırmak için cepheden cepheye koşan ve bu uğurda gözünü kırpmadan şehadet şerbetini içen bütün şehitlerimizin ruhunu şad eyle, bizleri de onların şefaatlerine nail eyle.

HAYIRLI TESKERELER NE DEMEK?

Hayırlı teskereler kelime anlamı olarak yanlış kullanılır. Teskere kelimesi sedye anlamına gelir ve hayırlı sedyeler anlamı ve dileği taşınır. Bu sebepten ötürü bir gelenek haline gelse de teskere kelimesi sedye anlamına gelmektedir.

ARKADAŞINA GÖNDER
Askere gidene ne denir? Askere gidene hayırlı teskereler mesajları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA