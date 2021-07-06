Askerliğe Engel Hastalıklar Listesi 2021 - Askerlikten Muaf Olma Şartları Nelerdir, Çürük Raporu Nasıl Alınır?

20 yaşına gelmiş gençler eğitim ve sağlık açısından engeli yoksa askerlik hizmeti için göreve çağırırlar. Askerliğe çağırılan her Türk genci belirli sağlık kontrollerinden geçirilerek askerlik için kabul edilirler. Eğer sağlık açısından engeli bulunanlar tespit edilirse halk tabiri ile çürük raporu verilerek askerlik hizmeti yükümlülüğü sona erdirilir. Çürük raporu ne demek sorusunun yanıtı da budur. Çürük raporu için Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği'nde yer alan maddeler dikkate alınarak prosedür uygulanır. Çürük raporunu kim verir? Merak edilenler arasında. Çürük raporu alma şartları ve diğer tüm detaylar…

ÇÜRÜK RAPORUNU KİM VERİR?

20 yaşına gelmiş ve eğitim ile ilişkisi bulunmayan her Türk genci askerlik yükümlülüğü başlar. Askerlik görevini yapmak isteyenler her ilde bulunan askerlik şubelerine giderek başvuruda bulunurlar. Askerlik şubeleri sağlık kontrolleri için vatandaşları Aile Sağlık Merkezlerine ya da hastanelere yönlendirir. Askerlik sağlık muayenesi askerlik için önemli şartlar arasında yer almaktadır. Aile Sağlık Merkezi doktorlarının yapacağı kontroller sonrası psikolojik ve bedensel anlamda sağlık problemi olan vatandaşları askeri hastanelere yönlendirerek detaylı araştırılması istenir. Askeri hastanede yapılan kontroller sonucu doktor heyetinin aldığı kararla "Askerliğe elverişli değildir" çürük raporu verilir.

Askerlik sağlık muayenesi nasıl yapılır?

ÇÜRÜK RAPORU KİMLERE VERİLİR?

Çürük raporu alabilmek için Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği içerisinde yer alan bilgiler dikkate alınıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği içerisinde çürük raporunun kimlere verileceği, hangi hastalıklarda verileceği ayrıntılı şekilde değinilmiştir. Onlardan bazıları şu şekildedir…

Vücut, kilo ve kitle endeksi askerlik şartlarına uymayan vatandaşlar.

Beden hareket ve fonksiyonlarını bozan sfinkter ani yetersizliği, darlığı şekil bozuklukları ve bunların başarısız tedavileri.

Makat ile ilgili yapılmış ameliyat sonucunda tedavi edilemeyen rahatsızlıklar

Komplikasyonsuz total rektum prolapsusları ve bunların başarılı ameliyatları

Tedavisi olanaksız anüs ve rektumun önemli darlık ve yetersizlikleri.

Anüs ve rektumun kötü huylu ve tedavisi olanaksız iyi huylu tümörleri.

Sifinkter yetmezliği oluşturmuş cerrahi tedaviye rağmen nüks eden total rektum prolapsusları (prosidensiya).

Birkaç kez ameliyata rağmen nüks eden ve kalıcı komplikasyonlar oluşturan perianal, rektal ve rekto-vağinal fistüller.

Çürük raporu hangi psikolojik bozukluklara verilir? Sorusu ve daha fazla hastalıklarla ilgili durumlar için aşağıdaki bağlantıdan yönetmeliğe erişebilirsiniz.

Yönetmeliğe buradan ulaşabilirsiniz.

Vücut kitle indeksi nasıl hesaplanır? Boy kilo endeksi nasıl hesaplanır?

ÇÜRÜK RAPORU ALMA ŞARTLARI

Çürük raporu verilmeden önce doktorların dikkat ettiği unsurlar şunlardır:

Hastalığın derecesi önemlidir.

Hastalığın yaygınlığı dikkate alınır.

Vücutta etkilediği ve etkileyebileceği organlar göz önünde bulundurulur.

Nelere engel teşkil edeceği

Duruma göre kullanılabilecek ilaçlar ve ilaçların yan etkileri

Hastalığın günlük hayatta ne gibi olumsuz etkiler yarattığı

Hastalığın cinsi

Bulaşma ihtimali

Çürük raporu engelli raporu yerine geçer mi? Sorusu da merak edilenler arasında. Çürük raporu sadece askerlik için verilen raporlardan biridir. Engelli raporu alabilmek için hastanelerden ayrıca başvuru da bulunmanız gerekecektir. Kısacası çürük raporu ya da diğer adıyla askerliğe elverişli değildir raporu engelli raporu yerine geçmemektedir.

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