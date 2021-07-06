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Giriş Tarihi: 6.7.2021 17:07 Son Güncelleme: 6.7.2021 17:09

Aydın'da yangın: Kızılçam ormanı zarar gördü

DHA
Aydın'da yangın: Kızılçam ormanı zarar gördü

Aydın'da çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü. Yangında 2,8 hektar kızılçam ormanı küle döndü...

Kuyucak ilçesinin kırsal Yukarı Gencellidere Mahallesi'nde saat 10.00 sıralarında orman yangını çıktı. Yangının iki ayrı noktada başladığı belirlendi, ihbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, 4 helikopterle havadan, 1 dozer, 11 arazöz ve 80 personelle de karadan alevlere müdahale etti.

Alevler havadan ve karadan müdahaleyle 2 saatte güçlükle söndürülürken, 2,8 hektar kızılçam ormanı zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.

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Aydın'da yangın: Kızılçam ormanı zarar gördü
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