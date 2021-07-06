Başkan Erdoğan’dan emekli ikramiyeleri açıklaması geldi! 2021 Emekli Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek, kaç para yatacak?

Emekli ikramiyeleri ne zaman, bu yıl kaç para yatacak soruları milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Her yıl iki dini bayram öncesinde ikramiye alan emekliler, Ramazan Bayramı öncesi zamlı ikramiyeye kavuştular. Şimdi ise gözler Kurban Bayramı öncesinde verilecek olan emekli ikramiyesine çevrildi. Peki, 2021 Emekli Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman, kaç para yatacak? Emekli ikramiyesi zamlı mı yatacak? İşte detaylar;

EMEKLİ KURBAN BAYRAMI İKRAMİYELERİ TARİHİ

Emekli ikramiyeleri ile ilgili heyecanlı bekleyiş sürerken, ikramiyelerin yatacağı tarihte belli oldu. Yeni emeklilerin de yararlanacağı bayram ikramiyelerinin 12-19 Temmuz tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor.

EMEKLİ AYLIĞININ BAĞLANMASI GEREKİYOR

İkramiyeden sadece mevcut emekliler değil, yeni emekliler de yararlanacak. İkramiyeden yararlanmak için bayramın içinde bulunduğu ayda emekli aylığının bağlanması gerekiyor.

Bu yıl Kurban Bayramı 20-23 Temmuz'a denk geliyor. Bu kapsamda Kurban Bayramı ikramiyesi, Temmuz'da emekli aylığı bağlananlara da ödenecek.

Bunun için en geç Haziran sonuna kadar emeklilik başvurusu yapmak gerekiyor. Haziran'da emeklilik için başvuranlar, bu yılki ikinci ikramiyeyi cebine koyabilecek.

Emekli aylığı Temmuz'dan sonra bağlananlar ise önümüzdeki yıldan itibaren ikramiye almaya başlayacak.

KİME, NE KADAR ÖDENECEK?

Emekli: 1.100 TL

Ölüm aylığı (% 25): 275 TL

Ölüm aylığı (% 75): 825 TL

Ölüm aylığı (% 50): 550 TL

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Kurban Bayramı ikramiyesi büyük ihtimalle 12-19 Temmuz tarihleri arasında ödenecek.

Tam tarihi ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyuracak. Haziran ayı sonuna kadar sonuna kadar emeklilik başvurusu yapanlara, Temmuz'da maaşlarının bağlandığı tarihte bin 100 lira tutarındaki ikramiyeleri yatırılacak.