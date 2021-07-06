Dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası Kurban Bayramı tatil tarihleri binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. Geçen sene Temmuz ayının sonunda başlayan ve dört gün boyunca devam eden bayram tatilinin bu sene artması bekleniyor. Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 20 Temmuz 2021'e 4. günü ise 23 Temmuz 2021 tarihine denk geliyor. Peki Bayram tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı tatili 9 gün mü 11 gün mü olacak, tatil günleri belli oldu mu? İşte Kurban Bayramı tatil tarihleri 2021
Mübarek kurban bayramı tatili için binlerce kişi araştırmalara başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre arefe günü bu yıl 19 Temmuz'a denk geliyor. Her sene arefe günlerinde yarım gün tatil olurken bayram tatili tarihleri şöyle;
Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 20 Temmuz 2021'e 4. günü ise 23 Temmuz 2021 tarihine denk geliyor.
19 Temmuz (Pazartesi) Kurban Bayramı arifesi de tatil günlerine yarım gün dahil olurken, 4,5 gün resmi tatil olacak. Hafta sonlarının da dahil olmasıyla Kurban Bayramı tatili 9 gün sürecek ve 26 Temmuz Pazartesi günü işbaşı yapılacak.
Arefe Günü- 19 Temmuz 2021 Pazartesi
Kurban Bayramı'nın 1. günü- 20 Temmuz 2021 Salı
Kurban Bayramı'nın 2. günü- 21 Temmuz 2021 Çarşamba
Kurban Bayramı'nın 3. günü- 22 Temmuz 2021 Perşembe
Kurban Bayramı'nın 4. günü- 23 Temmuz 2021 Cuma
Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak sorusu henüz netlik kazanmadı. 2021 Kurban Bayramı'nın hafta sonu ve hafta içine denk gelmesi nedeniyle, tatilin iki hafta sonu ile birleştirilip birleştirilmeyeceği merak ediliyor. Konuya yönelik açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.
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