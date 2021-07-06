Bir bedende iki can toprak oldu

Tokat-Niksar kara yolunda 5 Temmuz Salı günü sabahı saat 07.00 sıralarında, meydana gelen korkunç kazada Tokat yönüne giden Ferdi Yaşar (38) yönetimindeki 60 ABD 205 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada, Erbaa ilçesinden Tokat Devlet Hastanesi Kadın Doğum Servisi'ne kontrol ve doğum için gün almaya giden 8,5 aylık hamile Esra Polat olay yerinde, sürücünün oğlu Taha Niyazi Yaşar ise kaldırıldığı Tokat Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

BABA OLACAKTI, ACI HABERLE KAHROLDU

Acı kaza 1 yıllık evli çifti ayırdı. Baba olmak için gün sayan ancak hamile karısı ve erkek bebeğinin ölüm haberini alan tekstil işçisi koca Ümit Polat kahroldu. Esra Polat ve ablasının oğlu Taha Niyazi Yaşar'ın cansız bedenleri otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.

EVLERİNİN ÖNÜNDE HELALLİK ALINDI

Esra Polat için Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Eryaba köyünde cenaze töreni düzenlendi. Cenazede talihsiz kazada hayatını kaybeden hamile Esra Polat'ın eşi Ümit Polat, annesi Sündüz Yeşersin, babası Mustafa Yeşersin ve akrabaları evin önünde helallik aldı. Köy halkı da büyük üzüntü yaşadı.

"ANA KUZUSU BIRAKILIR MI" DİYE AĞIT YAKTI

Ölen kadının annesi Sündüz Yeşersin, kızının tabutunun başına oturup, "Bırakmam yavrumu, ana kuzusunu bırakır mı" diye gözyaşı döktü. Eşini ve doğmamış çocuğunu toprağa veren Ümit Polat, ise helallik alınırken gözyaşlarına boğuldu. Daha sonra cenazesi Eryaba Camisi'ne getirilen Esra Polat, cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Aynı kazada hayatını kaybeden otomobil sürücüsünün oğlu Talha Niyazi Yaşar ise Erbaa ilçe merkezinde toprağa verildi.

Kazada yaralanan sürücü Ferdi Yaşar ile araçtaki Neşe Yeşersu (27), Arife Yaşar (31) ve Eren Yaşar'ın (11) Tokat Devlet Hastanesi'ndeki tedavileri sürüyor.