Yok böyle talihsizlik! Bir haftada başına gelmedik kalmadı

Kale İlçesi 'ne bağlı Demirciler Mahallesi'nde meydana gelen olay talihsizliğin bu kadarına pes dedirtti. İlk olayda sabah saatlerinde süt sağmak için ahıra giren Erol Karauzun (47) huysuzlaşan ineğin tepmesiyle yere yığıldı. Eşinin ve çevreden yetişenlerin yardımıyla Kale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç adamın boğazına aldığı darbe sonucu ses tellerinin zarar gördüğü tespit edildi.
23 İNEĞİ TELEF OLDU
Hastaneden iki gün boyunca tedavi gören Karauzun, tedavisinin tamamlanmasının ardından evinin yolunu tuttu. Evine girdiği sırada ahırının henüz belirlenemeyen bir nedenle yandığını gören talihsiz adam onca acısına rağmen yangına müdahale etmeye çalıştı. Çevre sakinlerinin itfaiyeye bildirmesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri samanlıkta başlayan yangını söndürmek için yoğun gayret gösterirken yangında 23 inek telef oldu., tonlarca saman küle döndü. Yangına müdahale etmek isteyen Karauzun ise ağır yaralandı.
HASTANEYE KALDIRILDI
112 tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Erdal Karauzun önce Kale Devlet Hastanesi'ne ardından Pamukkale Üniversite Hastanesi'ne sevk edildi. Vücudunda birinci derecede yanıklar tespit edilen talihsiz adam, yanık tedavi ünitesinde tedavi altına alınırken kolunda his kaybının oluştuğu belirlendi.
TABURCU OLDU
Tedavisinin ardından hastaneden gece geç saatlerde yeğeni Salih Karauzun kullandığı 48 DU 643 plakalı araçla Kale'ye doğru yola çıkan talihsiz adam, Sarıabat Mevkii'nde yeğeninin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Aracın hurda yığınına döndüğü kazada Erdal Karauzun başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken, Salih Karauzun kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Olay yerine gelen 112 ekibi tarafından Denizli Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz adamın başına 12 dikiş atılırken tekrar yanık tedavi ünitesinde tedavi altına alındı.
Denizli'de inek saldırısına uğrayan vatandaşın yaşadığı felaketler zinciri duyanları şaşırtıyor
VERİLMİŞ SADAKAMIZ VARMIŞ
Yaşadıkları talihsizliklerin şokunu üzerinden atamadığını söyleyen Erdal Karauzun'un eşi Nurcan Karauzun, "Bir haftada hayatımız altüst oldu. Önce eşimi gözümüz gibi baktığımız inek tepti. Ardından çıkan yangında 23 ineğimiz ve onca samanımız telef oldu. İneklerimizin sadece 4'ü sigortalıydı. Onun üzüntüsünü yaşarken eşim çıkan yangında ağır yaralandı. Biz iyileşti haberini beklerken dönüşte tekrar trafik kazası geçirdi. Verilmiş sadakamız varmış. Yaşananlara inanamıyoruz. Birine anlatsak fıkra gibi gelir" dedi.