Yok böyle talihsizlik! Bir haftada başına gelmedik kalmadı

23 İNEĞİ TELEF OLDU

Hastaneden iki gün boyunca tedavi gören Karauzun, tedavisinin tamamlanmasının ardından evinin yolunu tuttu. Evine girdiği sırada ahırının henüz belirlenemeyen bir nedenle yandığını gören talihsiz adam onca acısına rağmen yangına müdahale etmeye çalıştı. Çevre sakinlerinin itfaiyeye bildirmesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri samanlıkta başlayan yangını söndürmek için yoğun gayret gösterirken yangında 23 inek telef oldu., tonlarca saman küle döndü. Yangına müdahale etmek isteyen Karauzun ise ağır yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

112 tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Erdal Karauzun önce Kale Devlet Hastanesi'ne ardından Pamukkale Üniversite Hastanesi'ne sevk edildi. Vücudunda birinci derecede yanıklar tespit edilen talihsiz adam, yanık tedavi ünitesinde tedavi altına alınırken kolunda his kaybının oluştuğu belirlendi.

TABURCU OLDU

Tedavisinin ardından hastaneden gece geç saatlerde yeğeni Salih Karauzun kullandığı 48 DU 643 plakalı araçla Kale'ye doğru yola çıkan talihsiz adam, Sarıabat Mevkii'nde yeğeninin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Aracın hurda yığınına döndüğü kazada Erdal Karauzun başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken, Salih Karauzun kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.