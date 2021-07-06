Birecik'te balkondan düşen çocuk 1 haftadır süren yaşam savaşını kaybetti

Şanlıurfa'nın geçtiğimiz hafta Birecik ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi'nde bulunan evinin balkonundan düşen 3 yaşındaki çocuk 1 hafta süren yaşam savaşına yenik düştü.

İddiaya göre 2 katlı evin balkonundaki sandalyenin üstüne çıkan 3 yaşındaki Mehmet Altun, dengesini kaybederek balkondan aşağı düştü. Ağır yaralanan minik Mehmet, yakınları tarafından Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakımda ünitesinde tedavi gören Mehmet, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Küçük çocuğun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.