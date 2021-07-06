Bireysel Emeklilik BES İptal İşlemi 2021 - BES İptal Etme Yöntemleri Nelerdir?

4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile başlayan BES insanlara tasarruf yapma imkânı sağlıyor. SGK'nın sunmuş olduğu sağlık ve diğer hizmetleri Bireysel Emeklilik Sistemi sağlamamaktadır. Bazı vatandaşlara bu sistem güzel gelirken bazıları kullanmak istemeyip iptal ettirmek istiyorlar. BES'ten çıkma ve BES iptal işlemlerini adım adım anlatacağız. Bireysel emeklilik nasıl iptal edilir? İşte detaylar…

ZORUNLU BİREYSEL EMEKLİLİK

9 Ocak 2017 tarihinden itibaren getirilen zorunlu BES katılımı ile çalışanların maaşlarından yüzde 3'lük kesinti yapılarak BES hesabına aktarılıyor ve yüzde 25 devlet katkı payı da ekleniyor. Yine de BES iptali yapmak için iptal başvuruları 2 ay içerisinde yapılabilir. Zorunlu BES iptali genelde maaş aldığınız banka aracılığı ile iptal işlemleri yapılmaktadır. Otomatik BES iptali ile ilgili çalıştığınız iş yerinin insan kaynakları bölümü ile görüşebilirsiniz.

BES NASIL İPTAL EDİLİR?

Bireysel Emeklilik Sistemi ile her ay ödenen katkı paylarının yüzde 25'ine karşılık gelen tutarı devlet BES hesabına ödeme yapıyor. İstediğini zaman BES'ten ayrılabilirsiniz. Sistemden ayrılma durumunda tarafınıza tutar yatırılmadan önce bazı kesintiler olacaktır. Bireysel emeklilik iptal etme işleminden sonra

Gelir Vergisi yani stopaj kesintisi oranları şu şekilde:

Sistemden emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlar için %5,

10 yıl süreyle sistemde kalmakla birlikte sistemden emeklilik hakkı elde etmeden ayrılan katılımcılar için %10,

10 yıldan az süreyle sistemde kalarak ayrılan katılımcılar için ise %15'tir.

Bireysel emeklilik iptal etme işlemleri bankalar ya da sigorta şirketleri aracılığı ile oluyor. Eğer bir banka aracılığı ile Bireysel Emeklilik Sistemi'ne katıldıysanız o bankanın emeklilik departmanı ile görüşüp iptal işlemlerini başlatabilirsiniz. Aynı yöntem sigorta şirketleri içinde geçerlidir. Biz size banka banka iletişim numaralarını hazırladık.

BİREYSEL EMEKLİLİK İPTAL NUMARASI

AkbankBES İptali: 444 25 25

ING BES iptali: 444 1 666

Ziraat Bankası BES iptali: 0850 222 97 00

Garanti Bankası BES iptali: 444 0 336

Yapı Kredi BES iptali: 0850 222 0 444

Denizbank BES iptali: 0850 222 0 800

TEB BES iptali: 0850 200 0 666

Halkbank BES iptali: 0850 222 0 400

Vakıfbank BES iptali: 444 92 37

Türkiye Finans BES iptali: 0850 222 22 44

Finansbank BES iptali: 0850 222 0 900

İş Bankası BES iptali: 0850 724 55 00

HSBC BES iptali: 0850 211 0 111

AvivaSA: 444 11 11

Anadolu Hayat: 0850 724 55 00

AXA Hayat Emeklilik: 0850 250 99 99

Bireysel emeklilik iptal işlemlerinin ardından size 10 gün süre verilir. 10 gün içerisinde size dönüş yapılarak iptal durumunuz hakkında bilgilendirilme yapılır. İlk 5 yıl içerisinde BES iptal etme durumunda giriş aidatı kesintisi olur. 5 yıl sonra iptal durumunda giriş aidatı kesilmez yani muaf tutulur.