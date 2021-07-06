Bodrum’da iguana alarmı

Muğla
'nın Bodrum
ilçesinde bir metre uzunluğundaki iguana, bahçe içindeki bir eve geldi. Evdeki kanepe üzerinde uyuyan 73 yaşındaki Saadet Ayaz
, uyandığında iguana ile karşılaşınca şok yaşadı. Yaşlı kadın bir tarafa, iguana bir başka tarafa kaçtı. Bir dut ağacına çıkan iguana Milas Milli Parklar Müdürlüğü ve Bodrum Belediyesi
görevlilerince indirilmek istendi. İguana önce zeytin ağacına ardından yan taraftaki çam ağacına geçti. Uzun uğraşlar sonucu iguana ağaçtan indirilip kafese kondu. Ayaz, "Daha önce böyle bir hayvan görmedim" dedi. İHA