Bursa'da alevli gece: Canlarını zor kurtardılar!

Yangın başlamadan bir kişinin camı kırarak içeri girdiğini ve mağazayı ateşe verdikten sonra bir araca binerek uzaklaştığı iddia edilirken, bu kişinin mağaza sahibi Acar'ın eski kocası M.E olduğu üzerinde duruluyor. Acar eski kocasının kendisini sürekli tehdit ettiğini "seni yakacağım" dediğini ifade etti.