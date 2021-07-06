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Giriş Tarihi: 7.7.2021 08:00

Bursa’da feci kaza: 4 ölü, 3 ağır yaralı

REMZİ YILMAZ
Bursa’da feci kaza: 4 ölü, 3 ağır yaralı

Bursa'nın Orhangazi ve İznik ilçeleri arasındaki bağlantı yolunda iki aracın kafa kafaya çarpışması neticesi yaşanan kazada 2'si sürücü 4 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de ağır yaralandı.

Bursa'nın İznik ilçesi ile Orhangazi ilçeleri arasında Boyalıca Mahallesi yakınlarında seyir halinde olan iki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Meydana gelen kaza sonrası ortalık adeta savaş alanına döndü. Kazaya tanık olan diğer sürücüler araçlarını yol kenarlarına çekerek, kazazedelere yardıma koştu. Hurdaya dönen araçlarda sıkışan yaralılara ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı.

Jandarma ve sağlık ekiplerine haber erilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda kurtarma ekibi ve ambulans sevk edildi. Kurtar ekiplerinin araçların içerisinden çıkardığı kazazedelerden 4'ünün hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olan 3 kişinin ise İznik ve Orhangazi'deki hastanelere sevk edildikleri bildirildi.

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Bursa’da feci kaza: 4 ölü, 3 ağır yaralı
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