Bursa’da feci kaza: 4 ölü, 3 ağır yaralı

Bursa'nın İznik ilçesi ile Orhangazi ilçeleri arasında Boyalıca Mahallesi yakınlarında seyir halinde olan iki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Meydana gelen kaza sonrası ortalık adeta savaş alanına döndü. Kazaya tanık olan diğer sürücüler araçlarını yol kenarlarına çekerek, kazazedelere yardıma koştu. Hurdaya dönen araçlarda sıkışan yaralılara ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı.

Jandarma ve sağlık ekiplerine haber erilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda kurtarma ekibi ve ambulans sevk edildi. Kurtar ekiplerinin araçların içerisinden çıkardığı kazazedelerden 4'ünün hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olan 3 kişinin ise İznik ve Orhangazi'deki hastanelere sevk edildikleri bildirildi.