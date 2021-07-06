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Giriş Tarihi: 6.7.2021 18:24 Son Güncelleme: 6.7.2021 18:25

Bursa'da katliam gibi kaza! 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı

İHA
Bursa'da katliam gibi kaza! 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı

Bursa'nın Orhangazi ve İznik ilçeleri arasındaki bağlantı yolunda iki aracın kafa kafaya çarpıştı. Katliam gibi kazada 2'si sürücü 4 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de ağır şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza İznik ilçesi ile Orhangazi ilçeleri arasındaki bağlantıyı sağlayan karayolunda saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Orhangazi istikametinden İznik istikametine seyreden Citroen marka hafif ticari araç ile İznik istikametinden Orhangazi istikametine seyreden Dacia marka otomobil kafa kafaya çarpıştı.

CAN PAZARI YAŞANDI

Çarpışmanın etkisiyle iki araç hurdaya dönerken ortalık savaş alanına döndü. Adeta can pazarının yaşandığı kazada otomobil ve kamyonet içerisine sıkışan vatandaşlara ilk müdahale olay yerinden geçen başka sürücüler tarafından yapılmak istense de sıkışan vatandaşları araçların içerisinden çıkarmak mümkün olmadı.

4 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112, itfaiye, AFAD ve jandarma ekibi gönderildi. Otomobil içerisinde sıkışan biri araç sürücüsü 2 yolcu ile kamyonet içerisinde sıkışan sürücü olay yerinde can verirken, ağır yaralı olan 3 kişi ise itfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkarılıp 112 ambulanslarıyla Orhangazi Devlet Hastanesine gönderildi.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Hayatlarını kaybeden kişilerin kimlik belirleme çalışmaları devam ederken, olay yerinde nöbetçi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından cesetlerin morga kaldırılacağı bildirildi. Jandarmanın olay yerindeki tahkikatı devam ediyor.

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Bursa'da katliam gibi kaza! 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı
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