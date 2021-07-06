Bursa'da katliam gibi kaza! 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı

4 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112, itfaiye, AFAD ve jandarma ekibi gönderildi. Otomobil içerisinde sıkışan biri araç sürücüsü 2 yolcu ile kamyonet içerisinde sıkışan sürücü olay yerinde can verirken, ağır yaralı olan 3 kişi ise itfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkarılıp 112 ambulanslarıyla Orhangazi Devlet Hastanesine gönderildi.