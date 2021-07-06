Bursa'da katliam gibi kaza! 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı

Edinilen bilgiye göre, kaza İznik ilçesi ile Orhangazi ilçeleri arasındaki bağlantıyı sağlayan karayolunda saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Orhangazi istikametinden İznik istikametine seyreden Citroen marka hafif ticari araç ile İznik istikametinden Orhangazi istikametine seyreden Dacia marka otomobil kafa kafaya çarpıştı.
CAN PAZARI YAŞANDI
Çarpışmanın etkisiyle iki araç hurdaya dönerken ortalık savaş alanına döndü. Adeta can pazarının yaşandığı kazada otomobil ve kamyonet içerisine sıkışan vatandaşlara ilk müdahale olay yerinden geçen başka sürücüler tarafından yapılmak istense de sıkışan vatandaşları araçların içerisinden çıkarmak mümkün olmadı.
4 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112, itfaiye, AFAD ve jandarma ekibi gönderildi. Otomobil içerisinde sıkışan biri araç sürücüsü 2 yolcu ile kamyonet içerisinde sıkışan sürücü olay yerinde can verirken, ağır yaralı olan 3 kişi ise itfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkarılıp 112 ambulanslarıyla Orhangazi Devlet Hastanesine gönderildi.