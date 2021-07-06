Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman, kaç para yatacak? Emekli ikramiyesi zamlı mı yatacak? İşte hesaplara yatacağı tarih

Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, emekli ikramiyeleri bu yıl kaç para yatacak soruları milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Her yıl iki dini bayram öncesi ikramiye alan emeklilerin, Ramazan ayında hesaplarına yatan ikramiye zamlı yatmıştı. Şimdi ise gözler Kurban Bayramı emekli ikramiyesine çevrildi. Başkan Erdoğan dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki, 2021 Emekli Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman, kaç para yatacak? Emekli ikramiyesi zamlı mı yatacak?