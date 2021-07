Delta Plus hangi illerde görüldü, İstanbul’da var mı? Delta Plus varyantı nedir, Delta Plus mutasyonu bulaşıcılığı yüzde kaç?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüsün mutasyonu olan Delta Plus varyantının ülkemizde de görüldüğünü açıkladı ve vaka görülen illeri açıkladı. İngiltere ve Hindistan mutasyonlarının ardından dünya genelinde endişeye neden olan bu varyant, Delta Plus varyantı nedir, Delta Plus mutasyonu nasıl bulaşır ve belirtileri neler gibi sorularla inceleniyor. Delta Plus hangi illerde görüldü, İstanbul'da var mı soruları vatandaşların gündeminde yer alıyor. İşte Covid-19 mutasyonuyla ilgili merak edilenler.

DELTA PLUS HANGİ İLLERDE GÖRÜLDÜ, İSTANBUL'DA VAR MI?

Ülkemizde Delta varyantı 30 ilde görülürken bu varyanta bağlı vaka sayısı 284'e yükseldi. Bununla birlikte daha hızlı bulaşma özelliğine sahip olan Delta Plus virüsü de ülkeye girdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Delta Plus vakalarının ülkemizde 3 ilde görüldüğünü, bu illerden birinin İstanbul olduğunu duyurdu. Ankara'da bu varyanta ilişkin vaka tespit edilmediğini de ekledi. Koca, Delta Plus olduğu tespit edilen vakaların ise ayakta takip edildiğini, hastalığı ağır seyreden kişi olmadığını aktardı.

DELTA VARYANTI NEDİR?

İlk defa Hindistan'da görülen ve kısa süre içinde İngiltere'de de yayılan Delta varyantı baş ağrısı, burun akıntısı ve boğaz ağrısı ile kendini gösteriyor. Bu belirtiler gençlerde ağır bir soğuk algınlığı şeklinde ortaya çıkıyor. Bu sebeple bu varyanta yakalanan kişilerin basit bir soğuk algınlığı geçirdiğini düşünerek hastaneye başvurmadığı, virüs yayılımının böylece gerçekleştiği biliniyor.

DELTA PLUS VARYANTI NEDİR?

Delta Plus varyantı, Koronavirüsün en tehlikeli varyantı olarak kabul edilen delta mutasyonunun da mutasyona uğraması sonucu ortaya çıktı. K417N adı verilen bir 'spike' protein mutasyonuna sahip olan bu varyant, daha kolay ve hızlı yayılabiliyor. Akciğer hücrelerine daha kolay tutunduğu ve antikor tedavisine daha dirençli olduğu biliniyor. ABD, İngiltere, Portekiz, İsviçre, Japonya, Polonya, Nepal, Rusya ve Çin'in de olduğu 85 ülkede görülen bu varyantın, diğer Koronavirüs varyantlarına göre %60 daha bulaşıcı olduğu biliniyor.

DELTA PLUS MUTASYONU BELİRTİLERİ NELER?

Bu virüs varyantı normal Covid-19 belirtilerinden farklı olarak burun akıntısı, baş ağrısı, burun akıntısı ve boğaz ağrısı belirtilerine sebep oluyor. Gençlerde ağır bir soğuk algınlığı şeklinde gelişen bu virüs, ilk olarak ateş ve soğuk algınlığı belirtileriyle kendini gösteriyor.