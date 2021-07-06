Down sendromlu kız 'Anne' diye bağırdıktan sonra ormanda kayboldu! Arama çalışmaları saatlerdir sürüyor

"ANNE DİYE BAĞIRDI, GELDİM BAKTIM BULAMADIM"

Kendisinin su doldurmaya gittiğini söyleyen anne Ayush Dandal, öğlen saatlerinde kızının "Anne" diye bağırdığını duyduğunu, ancak ondan sonra koşarak geldiğini ve kızını göremediğini söyledi. Acılı anne, "Bir kere 'anne' diye bağırdı. Geldim baktım bulamadım. Kendi konuşamıyor engelli ve hızlı da yürüyemez. Aşağıya kadar koştum, orada bir aile buldum ve onlardan yardım istedim. Sağ olsun onlar da jandarma ve diğer ekiplere haber verdi" diyerek gözyaşları içinde kızının bulunmasını istedi.