Dünyaca ünlü Karatepe Kilimi coğrafi tescil belgesini aldı

Osmaniye'nin Kadirli İlçesi'ne bağlı Karatepe Köyü'nün, adını el dokuması kilimiyle dünyaya duyuran 'Karatepe Kilimi', coğrafi işaret tescil belgesi aldı. Kadirli Ticaret Borsası ve Karatepe Kilimleri Kooperatifi'nin tescil başvurusu Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından onaylanarak, Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteninde 01 Temmuz 2021 bülteninde yayınlandı. AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, "İlçemizin dünyaca ünlü Karatepe Kilimi sayesinde Osmaniye'mizin tescilli ürün sayısını 3'e çıkmış oldu" dedi.

YILLARA MEDYAN OKUYOR

Ülkenin, bölgenin ve Osmaniye'nin tanıtımına ve ekonomisine katkı sağlayacağını belirten Durmuşoğlu şöyle konuştu:

"Karatepe Kiliminin tescil edilmesiyle ürünümüz hem korunacak hem de bozulmadan gelecek kuşaklara aktarılacak. Tarihi M.Ö. 8'inci yüzyıl Hititler dönemine dayanan Karatepe Kilimlerini diğer kilimlerden ayıran en büyük özellik, uzun zahmetlerle ipliklerinin rengini ağaçların kökleri, yaprakları ve çiçeklerinden elde edilen doğal kökboyalarıyla boyanması. Bu nedenle güneşte rengi solmaması ve 100 yıllar geçtikçe de rengi daha canlılık kazanmasıdır."