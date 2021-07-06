Düzce’de selde mahsur kalanları kurtarma çalışması başlatıldı

Edinilen bilgiye göre, Düzce
'de akşam saatlerinde başlayan ve şiddetini giderek artıran sağanak yağış Çilimli
, Cumayeri
ve Akçakoca
ilçelerinde etkili oldu. Sağanak yağışın devam ettiği ve sel sularının evlere kadar girdiği Cumayeri ilçesinde evlerinde mahsur kalanları kurtarmak için AFAD
, itfaiye ve UMKE
ekipleri çalışma başlattı.
İlçeye bağlı Mısırlık köyü Dere mahallesinde evlerinde mahsur kalan 4 kişilik aile ekiplerin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı. Bölgede taşan derelere yakın evlerde mahsur kalanları kurtarmak için için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.