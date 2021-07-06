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Giriş Tarihi: 7.7.2021 00:33 Son Güncelleme: 7.7.2021 00:37

Düzce’de selde mahsur kalanları kurtarma çalışması başlatıldı

İHA
Düzce’de selde mahsur kalanları kurtarma çalışması başlatıldı

Düzce’de sağanak yağış sonrası meydana gelen selde evlerinde mahsur kalan 4 kişilik aile ekiplerin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre, Düzce'de akşam saatlerinde başlayan ve şiddetini giderek artıran sağanak yağış Çilimli, Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde etkili oldu. Sağanak yağışın devam ettiği ve sel sularının evlere kadar girdiği Cumayeri ilçesinde evlerinde mahsur kalanları kurtarmak için AFAD, itfaiye ve UMKE ekipleri çalışma başlattı.

İlçeye bağlı Mısırlık köyü Dere mahallesinde evlerinde mahsur kalan 4 kişilik aile ekiplerin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı. Bölgede taşan derelere yakın evlerde mahsur kalanları kurtarmak için için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

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Düzce’de selde mahsur kalanları kurtarma çalışması başlatıldı
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