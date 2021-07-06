E-Devlet'ten Adres Değişikliği Nasıl Yapılır? E-Devlet İle İkametgah Değişikliği İşlemi

E-devlet sisteminin hayatımıza girmesi ile beraber birçok kurumsal işlemin daha kolay bir şekilde gerçekleştirilmesi mümkün hale geldi. Eskiden Nüfus Müdürlüklerinde sıra bekleyerek yapılan işlemler, şimdi internet üzerinden dakikalar içerisinde gerçekleştirilebiliyor. Online ortamda bu işlemleri gerçekleştirmek istemeyenler için Nüfus Müdürlüğünden ikametgah adres değişikliği başvuru işlemleri de günümüzde geçerliliğini koruyor.

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ BİLDİRİM SÜRESİ

Farklı bir adrese taşınan vatandaşlar için 20 gün içerisinde adres değişikliği bildirimi yapılmadığı takdirde cezai işlem söz konusu olur. Güncel ceza tutarı 94 TL'dir. 1 ay içerisinde ödenmediği taktir de ceza tutarı artmaktadır. Gerçeğe aykırı adres beyanında bulunan kişilere ise 1.963,00 TL idari para cezası uygulanmaktadır.

İKAMETGAH ADRES DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?

İkametgah adres değişikliği için 2 farklı yöntem vardır. Bunlardan biri Nüfus Müdürlükleri, bir diğeri de e-Devlet sistemidir. Nüfus Müdürlükleri şubelerine giderek adres değişikliği bildiriminde bulunabilirsiniz. Yapacağınız değişiklik işlemi doğrultusunda size değişikliğin olduğunu gösteren belge verilecektir. Bu belge ile işlemlerini yapabilirsiniz. Adres değişikliği konusunda muhtarlığa gidilir mi, gidilmez mi konusunda tartışma konuları vardır. Konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, "5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunda yapılan değişiklikler ile birlikte adreslerin muhtarlıklara bildirilmesi yükümlülüğü kaldırılmıştır." ifadesi paylaşıldı.

Bir diğer merak edilen konu da yabancıların adres değişikliğidir. Bu konuda ise; ikamet iznine sahip yabancıların yerleşim yeri adreslerine ilişkin değişiklikleri Nüfus Müdürlüğüne veya İl Göç İdaresi Müdürlüklerine yirmi iş günü içinde bildirmekle yükümlü oldukları resmi kayıtlarda geçmektedir.

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

Beyan edilen adresin boş konut olması halinde (sistemde herhangi birinin o adreste oturuyor olarak kayıtlı görünmemesi gerekir) herhangi bir belge istenmez.

Bir adreste yaşayan bir ya da birçok kişi bulunması durumunda birlikte oturma gerekçesiyle adres beyanında bulunulması halinde, ilgilinin halihazırda o adreste oturan kişi ile birlikte müracaatı istenir. Birlikte müracaatın mümkün olmaması durumunda, adreste halihazırda oturan kişinin apartman-site yöneticisi, lojman idaresi sorumlusu veya mahalle muhtarı tarafından birlikte oturulduğuna ilişkin yazılı beyan getirilmesi gerekmektedir. (Ancak 5490 sayılı Kanunun 50'nci maddesinin dördüncü fıkrası gereği yerleşim yeri ve diğer adresi aynı olan ailenin ergin fertleri birbirlerinin yerine adres beyanında bulunabilirler. Vekâletname ibraz edenler de kişilerin adresleri ile ilgili bildirimde bulunabilirler.)

Beyan edilen adresin daha önce bir başkası tarafından beyan edilmiş olması nedeniyle halen dolu olarak gözükmesi durumunda (adres fiili olarak boş iken sistemde birilerinin o adreste kayıtlı olması durumunda); adres beyanında bulunan kişiden beyanını teyit edici elektrik, su, telefon, doğalgaz faturası veya abonelik sözleşmesi gibi belgeler istenir.

E-DEVLET ÜZERİNDEN ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

E-devlet üzerinden kolayca adres değişikliği yapmak isteyenler aşağıdaki adımları takip edebilirler:

https://www.turkiye.gov.tr/adres-degisikligi-bildirimi adresine gidin.

e-Devlet Şifresi ile sisteme giriş yapın.

"Bu hizmeti kullanarak, yerleşim yeri adresi ve/veya diğer adres bildiriminde bulunabilirsiniz." adımını takip edin.

Uyarı: Bu hizmetten, geçerli e-imza, mobil imza, SMS ile doğrulama yöntemlerinden birini kullanarak yararlanabilirsiniz. Bildirilen adreste kayıtlı kişi bulunması halinde veya yurt dışı adres bildirimi için bu hizmetten yararlanılamaz.

"Sadece kendim için adres bildiriminde bulunacağım." ya da "Kendim ve aynı konutu paylaştığım aile fertleri için adres bildiriminde bulunacağım." seçeneğini seçin.

Taşınma Tarihi doldurulmalıdır. (Taşınma tarihini giriniz. Bu alan tarih seç özelliği kullanılarak ya da GG/AA/YYYY biçiminde doldurulmalıdır)

Yerleşim Yeri Adresi bilgileri tek tek doldurulmalıdır. (İl, ilçe)

Bildirim yöntemini seçmelisiniz. Mobil İmza, Elektronik İmza veya SMS ile Doğrulama

Bu adımdan sonra işlemi onaylayıp bildirimde bulunmuş olacaksınız.

Adres değişikliği için üst seviye güvenlik araçlarından birini kullanmanız gerekir. Bunlar: