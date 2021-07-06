Ehliyet İçin Gerekli Belgeler - Ehliyet Almak ve Yenilemek İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Yeni ehliyet çıkaracak ya da ehliyet yenileme işlemi yapacak vatandaşların işlemleri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri tarafından yapılmaktadır. Sürücü belgesi için öncelikli olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Motorlu Taşıt Sürücü Kursuna kayıt yaptırılması gerekmektedir. Peki ehliyet için gerekli belgeler nelerdir? Ehliyet yenileme için gerekli evraklar nelerdir? İşte detaylar...

Sürücü Belgesi almak için yaş şartları nelerdir?

M, A1 ve B1 sınıfı sürücü belgesi alacaklar için 16

A2, B, BE, C1, C1E, F ve G sınıfı sürücü belgesi alacaklar için 18

A sınıfı sürücü belgesi alacaklar için 20

Gücü on beş kilovatı aşan üç tekerlekli motosikletler için 21

C, CE, D1 ve D1E sınıfı sürücü belgesi alacaklar için 21

D, DE sınıfı sürücü belgesi alacaklar için 24 yaşını bitirmiş olması gerekmektedir.

Sürücü Belgesi almak için öğrenim durumu şartları nelerdir?

Sürücü belgesi alacak vatandaşların ilkokul mezunu olmaları yeterlidir.

Ehliyet Belgesi randevusu nasıl alınır?

Ehliyet belgesi almak isteyen vatandaşlar öncelikle Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Alo 199 Çağrı merkezinden ya da randevu.nvi.gov.tr web sitesi üzerindeki sürücü belgesi randevu sisteminden randevu alması gerekmektedir.

İlk defa ehliyet alırken gereken belgeler nelerdir?

Ehliyet, bir bireyin halka açık bir yolda motosiklet, araba, kamyon veya otobüs gibi bir veya daha fazla motorlu taşıt türünü kullanmasına izin veren, plastik ve kredi kartı boyutunda olan çipli, resmi bir belgedir. Bu belgeyi ilk defa alacaklar için gerekli evraklar şunlardır:

Kimlik Belgesi

Sürücü Sertifikası

Öğrenim Belgesi (Yurtdışından alınan öğrenim belgelerinin noter tasdikli tercümesi olması gerekmektedir)

1 adet biyometrik fotoğraf

Kan Grubu Belgesi

Adli Sicil Belgesi

Sürücü Sağlık Raporu

Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli ve vakıf payı

(Sürücü sertifikası ve adli sicil kaydı belgesi başvuru esnasında sistemden kontrol edilecektir.)

Yeni ehliyetlerin eski ehliyetlerden farkı nelerdir?

Uluslararası nitelikte olması

Güvenlik unsurları uluslararası standartlara uygun olması

Süreli olması

Sürücü sınıf sayısının 17 olması

Yeni ehliyetlerde (sınıfına göre) sağlık raporu 5 veya 10 yıl geçerli olup, süre bitiminde yenilenmesi gerekmektedir.

Yeni tip sürücü ehliyet belgesi ne zaman verilmeye başlandı?

Eski ehliyetler 01 Ocak 2016 tarihi itibariyle yeni tip sürücü ehliyet belgesi ile değiştirilmeye başladı.

Eski tip sürücü ehliyet belgesi ne zamana kadar değiştirilmelidir?

Eski tip sürücü ehliyet belgenizi 31 Aralık 2022 tarihine kadar yeni tip sürücü ehliyet belgesi ile değiştirmeniz gerekmektedir.

Yeni tip sürücü ehliyet belgesi ile yurt dışında araç kullanılabilir mi?

Yeni tip sürücü ehliyet belgeleri ile Türk vatandaşları 6 ay süreyle Konvensiyona üye ülkeler dahilinde araç kullanabilirler.

Yeni ehliyet için gerekli belgeler nelerdir?

Sürücü belgesini eski olan vatandaşların ehliyetlerini yenilemek için Nüfus Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Yeni ehliyet almak için gerekli evraklar şunlardır:

Sürücü Sertifikası

Kimlik Belgesi

Sürücü Sağlık Raporu

1 adet biyometrik fotoğraf

Parmak izi (Nüfus Müdürlüğünde verilir)

Ehliyet Harc Ücreti

Kart Bedeli

Vakıf Bedeli

Kan Grubu

Adli Sicil Kaydı Belgesi

(Sürücü sertifikası ve adli sicil kaydı belgesi başvuru esnasında sistemden kontrol edilecektir.)

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Nüfus ehliyet yenileme belgeleri nelerdir?

Eski Ehliyet Belgesi

Kimlik Belgesi

Sürücü Sağlık Raporu

2 adet biyometrik fotoğraf

Kan Grubu Belgesi

Parmak izi (Nüfus Müdürlüğünde verilir)

Sürücü belgesi yenileme harcı ücreti ve vakıf payı

Sürücü Belgesi Harç, Değerli Kağıt ve Vakıf ücretleri ne kadardır?

Eski tip (2016 öncesi) sürücü belgelerinin yenisi ile değiştirilmesi işlemlerinde;

Vakıf Hizmet Bedeli : 2,00 TL (Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı hesaplarına)

Değerli Kağıt Bedeli : 13,00 TL (Vergi tahsil yetkisi verilen banka hesaplarına)

Yeni tip (2016 sonrası) sürücü belgelerinin yenilenmesi işlemlerinde;

Vakıf Hizmet Bedeli : 37,00 TL (Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı hesaplarına)

Değerli Kağıt Bedeli : 200,00 TL (Vergi tahsil yetkisi verilen banka hesaplarına)

İlk defa sürücü belgesi alacak ya da sınıf ekleme işlemleri yapacak vatandaşlar için;

Vakıf Hizmet Bedeli : 37,00 TL (Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı hesaplarına)

Değerli Kağıt Bedeli : 200,00 TL (Vergi tahsil yetkisi verilen banka hesaplarına)

'A, A1, A2, F' sınıfları için (Engelli A sertifikaları da dahil) : 249,30 TL harç ücreti (Vergi tahsil yetkisi verilen banka hesaplarına)

B sınıfı için (Engelli B sertifikaları da dahil) : 751,70 TL harç ücreti (Vergi tahsil yetkisi verilen banka hesaplarına)

'B1, BE, C, CE, C1, C1E, D1, D1E, D, DE, G, M' sınıfları için : 1254,20 TL harç ücreti (Vergi tahsil yetkisi verilen banka hesaplarına)

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Sürücü Belgeleri geçerlilik süreleri kaç yıldır?

C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ve DE sınıfı sürücü belgeleri nin geçerlilik süresi 5 yıl

M, A1, A2, A, B1, B, BE, F ve G sınıfı sürücü belgelerinin geçerlilik süresi ise 10 yıldır.

(Bu sürelerin dolması durumunda belgeler geçersiz sayılmaktadır.)