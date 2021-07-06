Emekli aşçının hobisi bir ekolü yaşatıyor

En son 50 yıl önce yapılan Bartın çektirmesi adındaki gemiler artık Bartın'da yapılmıyor. 25 yıl aşçılık yaptıktan sonra emekli olan Kemal Altıntel ise bu çektirmelerin minyatürlerini yaparak bir tarihi diri tutuyor. Altınel, Belediye tarafından tahsis edilen dükkânında çeşitli ölçülerde Bartın çektirmesinin maketlerini yaparak unutulmamasını sağlıyor.

İşten çıktından sonra akşamları evde ufak ufak evinde maket işleri uğraşarak stres attığını dile getiren Altıntel; "Çalışırken evde boş vakitlerimde ağaç işleri ile uğraşıyordum. Emekli olduktan sonra bu işi geliştirdim. Sağ olsun sayın başkanımız Cemal Akın bana bir dükkân verdi. Burada 18 yıldır artık tarih olan Bölge ve ülke ekonomisine büyük hizmetler vermiş, tarih sayfalarında yer alan Bartın ektirmesi adı verilen gemilerin maketlerini yapmaya karar verdim. Maketleri yaparken eski fotoğraflar, o günleri yaşamış kişiler, yerel tarihçi Çetin Asma'dan aldığım bilgiler ile küçükken gördüğüm bu gemilerin hayalimde kalmış anılarıyla, o zamanlarda yapılan bu çektirmelerin orijinal hallerini küçülterek 18 yıldır yapıyorum." açıklamasında bulundu.

BARTIN ÇEKTİRMESİ SADECE BARTIN'DA YAPILIRDI

Çektirmelerin sadece bu yörede yapıldığını belirten Altıntel; "Omurga ve postalar meşe diğer kısımlar kestane ağacından yapılır. Mandalarla dağlardan getirilen keresteler, Yalı mevkiindeki tersanelerde gemiye dönüşürdü. Bartın'da yapılan gemiler, sağlamlığı, dalgalara dayanıklılığı ve işçiliği ile çok tercih edilirdi. Bartın Irmağı sığ olduğundan, yüklerini alan gemiler ırmak boyunca denize kadar mandalarla çekildiği için bu gemilere "Bartın çektirmesi" adı verilirdi.

AMACIM BARTIN ÇEKTİRMELERİNİ YAŞATMAK

Altıntel; "Bartın çektirmesi adı verilen gemilerin geçmişi 450 yıl öncesine dayanıyor, tabi bu bilinen tarihi belki daha da eskiden beri yapılıyor. Şimdiki Yalı mevkiinde tersaneler ve Anadolu'nun üretimini Avrupa ülkelerine ihracat yapılan bir liman varmış. En son Bartın çektirmesi 450 tonluk olarak 1972 yılında yapılmış ve 1974 yılından itibaren de ağaç Bartın çektirmelerin imalatı tamamen durmuş. Bartın'ın bu sanatını gelecek nesillere aktarmak ve unutturmamak için hem de ilimizin bir simgesi olması için 18 yıldır değişik ölçülerde yapıyorum. Boyutuna göre 10 günde yaptığım oluyor, 1 ayda da yaptığım oluyor. Yaptığım bu maket gemileri turistlik eşya olarak satın alan da oluyor, Devlet büyüklerine hediye de olarak da götürülüyor. Hatta yurt dışına devlet büyüklerine hediye olarak da götürüldü. Amacım Bartın çektirmelerinin adını maketlerle de olsa unutturmamak. Sağlığım el verdiği sürece maketleri yapmaya devam edeceğim." dedi.