Emekli İkramiyesi Hesaplama - 30 Yıl Çalışan Memur ve Öğretmen Ne Kadar Emekli İkramiyesi Alır?

Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı olarak çalışan kişilerin yasalarca belirlenen uzunca bir süre çalıştıktan sonra emeklilik haklarını yerine getirdikten sonra iş hayatından tamamen çekilirler. İş hayatından çekilen emekli vatandaşlara devlet tarafında belirli bir özel günlerde emekli ikramiyesi verilir. 2020 yılında emekli ikramiyesi ödemesi tutarı emekli olacak vatandaşları yakından ilgilendiriyor. Emekli ikramiyesi ne kadar? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. Emekli ikramiyesi hesaplama ve ayrıntılar

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?

Emekli ikramiyesi kamu ve özel sektörde çalışanlar için farklı şekilde alınır. Devlet memurları emekli ikramiyesi adı altında alırken özel sektörde çalışanlar kıdem tazminatı olarak emekli ikramiyesi alırlar. Günümüzde emekli bayram ikramiyesi de verilmeye başlandı. 2021 yılında Ramazan ve Kurban Bayramlarından önce ödenecek tutar 1.100 TL olarak belirlendi. Bayram ikramiyesi başvuru şartı olmaksızın banka hesabına otomatik yatırılıyor.

EMEKLİ İKRAMİYESİ HESAPLAMA

Emeklilik görevlerini yerine getirdikten sonra emekli olan vatandaşlar havanın ısınması ile beraber bayram ikramiyesinin ne kadar olacağını büyük bir heyecanla bekliyorlar. Emekli ikramiyesi hesaplama işlemi gelişen teknoloji ile birlikte artık çok kolay ve zahmetsiz bir şekilde yapabilirsiniz. Kamuda çalışan memur emekli ikramiyesi ne kadar alırım? Sorusunu merak ediyorsa size vereceğimiz adımları takip ederek sorgulama yapabilirsiniz. Sosyal Güvenlik Kurumu SGK emekli ikramiyesi hesaplama işlemi yapmak için:

(https://uyg.sgk.gov.tr/IkramiyeMaasHesapla4c/Welcome.do) siteye tıklanarak gerekli bilgiler girildikten sonra sorgula butonuna tıklayarak gerekli bilgileri görmüş olacaksınız.

Özel sektör çalışanları kıdem tazminatı hesaplama yöntemi ile ikramiye hesaplayabilirler.

ÖĞRETMEN EMEKLİ İKRAMİYESİ HESAPLAMA

Emekli olan öğretmenlerin, emekli ikramiye ücreti hizmet ettikleri yıllara göre değişim göstermektedir. Emekli öğretmenlerin, bir kez aldıkları öğretmen ikramiyesi hizmet yılına göre şu şekilde olmaktadır:

25 yıl hizmeti olanlar için 99.440 TL,

26 yıl hizmeti olanlar için 103.418 TL,

27 yıl hizmeti olanlar için 107.395 TL,

28 yıl hizmeti olanlar için 111.373 TL,

29 yıl hizmeti olanlar için 115.350 TL,

30 yıl hizmeti olanlar için 119.328 TL,

31 yıl hizmeti olanlar için 123.306 TL,

32 yıl hizmeti olanlar için 131.261 TL,

32 – 40 yıl hizmeti olanlar için ise 127.283 TL ve 159.104 TL

İnternet üzerinden kolay bir şekilde bilgilerinize göre de emekli öğretmen ikramiyesi hesaplama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

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MEMUR EMEKLİ İKRAMİYESİ HESAPLAMA

Gelişen teknoloji ile birlikte artık emekli ikramiyenizin hesaplama işlemini bir tık ile yapmak çok kolay. Sosyal Güvenlik Kurumunun sayfasına tıklayarak kamu çalışanları ikramiye ve maaş hesaplama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Bu linke tıklayarak sayfaya kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. (https://uyg.sgk.gov.tr/IkramiyeMaasHesapla4c/Welcome.do)

SGK memur emekli ikramiyesi hesaplama işlemleri için ekranda şu bilgiler yer almaktadır:

Derece

Kademe

Ek Gösterge

Makam+Temsil+Görev Tazminat Göstergesi

(1) Maaş ve ikramiyenizin hesaplanabilmesi için; en az Derece, Kademe ve Aylık Tarihini alanlarını seçmek zorundasınız.

(2) Makam Temsil Görev Tazminat göstergeniz varsa ilgili alanı(Makam+Temsil+Görev Tazminat Göstergesi) giriniz.

(3) Yapılan maaş ve ikramiye hesaplamaları, sadece girilen bilgiler baz alınarak yapılmaktadır. Bilgi amaçlıdır. Resmiyet arz etmemektedir.