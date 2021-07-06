Engelli Emeklilik Hesaplama 2021 - Engelli Emeklilik Şartları Nelerdir?

Çeşitli nedenlerle engelli raporu bulunan ve bu statüde SGK'ya bağlı olarak çalışanlar için emeklilik sisteminin nasıl olduğu merak edilmektedir. Engelli çalışanların hangi şartlarda bağlı olarak emekli olacağı, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortalar Kanunu'nun yaşlılık sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartlarını düzenleyen 28. maddesinde yer verilmiştir. Engelli emeklilik şartları nelerdir? Detaylı olarak hazırladık. İşte engelli emeklilik hesaplama tablosu 2021…

ENGELLİ EMEKLİLİK ŞARTLARI

Engelli çalışanların hangi şartlara bağlı olarak emekli olacağı 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortalar Kanunu'nun yaşlılık sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartlarını düzenleyen 28. maddesinde yer verilmiştir. Buna göre:

"MADDE 28- Yaşlılık sigortasından sigortalıya sağlanan haklar şunlardır:

a) Yaşlılık aylığı bağlanması.

b) Toptan ödeme yapılması.

Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularının sağlık kurullarınca usulüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu, Kurum Sağlık Kurulunca çalışma gücündeki kayıp oranının;

a) %50 ilâ %59 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 16 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4.320 gün,

b) %40 ilâ %49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 18 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4.680 gün,

Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla ikinci fıkranın (a) bendindeki yaş şartları aranmaksızın yaşlılık aylığına hak kazanırlar. Bunlar 94'üncü madde hükümlerine göre kontrol muayenesine tâbi tutulabilirler."

28. maddeden anlaşılacağı üzere engelli derecesine göre emeklilik şartı belli olmaktadır.

ENGELLİ EMEKLİLİK HESAPLAMA

Engelli çalışanlar emekli olmak için ilk önce şu şartları tamamlamış olmaları gerek.

1. Sigorta başlangıç tarihi

2. Ödenmiş prim gün sayısı

Yaş şartı engelli çalışanlar için aranmamaktadır. Engel derecesine göre değerlendirilir.

%80 ve üzeri 1. Derece

%60-79 arası 2. Derece

%40-59 arası 3. Derece

Mesela "Yüzde 40 özürlü raporum var ne zaman emekli olurum?" Gibi sorular burada merak konusu oluyor. Öncelikle emekli olabilmek için sağlık kuruluşu tarafından en az %40 engelli oranına sahip olmak gerekir. Sigorta başlangıç tarihiniz ve ödenmiş SGK prim gün sayınız hesaplanır. Daha sonra 01.10.2008 tarihinden önce işe girenler ve sonra girenler diye ayrılmaktadır. Sürekli engelli raporu ile emeklilik gibi merak edilen konular için aşağıdaki tablodan emeklilik hesaplaması yapabilirsiniz.

ENGELLİ EMEKLİLİK HESAPLAMA TABLOSU

01.10.2008 yılından önce işe girenler için hesaplama tablosu:

İşe Başlama Tarihi ORAN 1. Derece %80 ve üzeri 2. Derece %60-79 3. Derece %40-59 05.08.1991 ve daha önce 15 YIL – 3600 Prim Gün 15 YIL – 3600 Prim Gün 15 YIL – 3600 Prim Gün 06.08.1991 ve 05.08.1994 arası 15 YIL – 3600 Prim Gün 15 YIL – 3680 Prim Gün 16 YIL – 3760 Prim Gün 06.08.1994 ve 05.08.1997 arası 15 YIL – 3600 Prim Gün 16 YIL – 3760 Prim Gün 17 YIL – 3920 Prim Gün 06.08.1997 ve 05.08.2000 arası 15 YIL – 3600 Prim Gün 17 YIL – 3840 Prim Gün 18 YIL – 4080 Prim Gün 06.08.2000 ve 05.08.2003 arası 15 YIL – 3600 Prim Gün 17 YIL 8 AY – 3920 Prim Gün 19 YIL – 4240 Prim Gün 05.08.2003 ve 30.09.2008 arası 15 YIL – 3600 Prim Gün 18 YIL – 4000 Prim Gün 20 YIL – 4400 Prim Gün

01.10.2008 yılından sonra işe girenler için hesaplama tablosu:

İşe Başlama Tarihi ORAN 1. Derece %60 ve üzeri 2. Derece %50-59 3. Derece %40-59 01.10.2008 – 31.12.2008 15 yıl, 3700 gün 16 yıl, 3700 gün 18 yıl, 4100 gün 01.01.2009 – 31.12.2009 15 yıl, 3800 gün 16 yıl, 3800 gün 18 yıl, 4200 gün 01.01.2010 – 31.12.2010 15 yıl, 3900 gün 16 yıl, 3900 gün 18 yıl, 4300 gün 01.01.2011 – 31.12.2011 15 yıl, 3960 gün 16 yıl, 4000 18 yıl, 4400 gün 01.01.2012 – 31.12.2012 15 yıl, 3960 gün 16 yıl, 4100 gün 18 yıl, 4500 gün 01.01.2013 – 31.12.2013 15 yıl, 3960 gün 15 yıl, 3960 gün 18 yıl, 4600 gün 01.01.2014 – 31.12.2014 15 yıl, 3960 gün 16 yıl, 4300 gün 18 yıl, 4680 gün 01.01.2015'den sonra 15 yıl, 3960 gün 16 yıl, 4320 gün 18 yıl, 4680 gün

SGK 4B (BAĞ-KUR) emeklilik şartı:

Çalışma Gücü Kayıp Oranı %60 ve Daha Fazla Olanlar %50-59 Arasında olanlar %40-49 arasında olanlar 15 Yıl, 3960 Gün 16 Yıl, 4320 Gün 18 Yıl, 4680 Gün

BAĞ-KUR kapsamında engelli çalışanlar, vergi indiriminden yararlanmak sureti ile erken emeklilik için başvuruda bulundukları zaman; %60 ve üzeri engelli olanlar 15 yıl 3960 gün; %50-%59 arasında olanlar 16 yıl 4320 gün; %40-%49 arasında olanlar ise 18 yıl 4680 gün üzerinden emekli olabilme şansları vardır.

HANGİ HASTALIKLAR ERKEN EMEKLİ OLABİLİR?