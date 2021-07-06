Eşi kahvaltı sofrasında kaynar suyla yaktı! Kadının, 'Ölmek istemiyorum' feryadı yürek dağladı

"ÖLMEK İSTEMİYORUM"



Dava sürecinde de Ali A.'nın birbirinden farklı ifadeler verdiğini anlatan Rukiye A., "Başka muhabbetlere girdi. Ben böyle bir karar olacağını kesinlikle beklemiyordum, çok daha iyi bir karar bekliyordum. Kendime ait çocuğumla birlikte huzurlu bir yuva kurmaya çalışıyorum ben. Şu an bu karardan sonra benim düzenim tamamen altüst oldu. Tekrardan evimi taşımaya başladım. Şu an evimi taşımakla uğraşıyorum. Güvende değiliz korkuyoruz, sokağa çıkamıyoruz sokağa çıktığımızda arkamızdan birisi mi gelecek takip mi ediyorlar zarar verecekler diye korkuyorum, sürekli korkarak yaşıyorum. Benim daha izlerim ve acılarım geçmedi, tedavilerim hala devam ediyor. Ben bu sıcak havalarda hala ensemi ve sırtımı kapatmak zorundayım güneş görmemesi için. Ben orada ölebilirdim. Acılarım ağrılarım geçmeden o birkaç aya belki de dışarıda olacak. Belki de yarım bıraktığını devam ettirecek ve beni öldürecek. Ben kızımın annesiz kalmasından korkuyorum. Benim kızım annesiz büyüsün istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Kızım için hayatta kalmak istiyorum, hak ettiği cezayı almasını istiyorum" diye konuştu.