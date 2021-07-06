Fethiye'deki faciada ölmüştü: Yunus Emre, toprağa verildi!

Olayda yaralanan anne ile çocukları Ravza (4) ve Yunus Emre Yılmaz, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yunus Emre Yılmaz, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Narin Yılmaz ve kızı Ravza Yılmaz'ın sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.