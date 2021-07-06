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Giriş Tarihi: 6.7.2021 16:10 Son Güncelleme: 6.7.2021 16:11

Fethiye'deki faciada ölmüştü: Yunus Emre, toprağa verildi!

DHA
Fethiye'deki faciada ölmüştü: Yunus Emre, toprağa verildi!

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, tur teknesinin batması sonucu annesi ve ablasıyla boğulma tehlikesi geçirip, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Yunus Emre Yılmaz'ın (2) cenazesi, memleketi Yozgat'ta gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Fransa'dan tatil için Muğla'nın Fethiye ilçesine gelen Narin Yılmaz ile 2 çocuğu, 3 Temmuz Cumartesi günü içinde 38 kişinin bulunduğu tur teknesinin batması sonucu boğulma tehlikesi geçirdi.

Olayda yaralanan anne ile çocukları Ravza (4) ve Yunus Emre Yılmaz, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yunus Emre Yılmaz, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Narin Yılmaz ve kızı Ravza Yılmaz'ın sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.

Baba Servet Yılmaz'ın olay günü Fransa'da olduğu öğrenilirken, Yunus Emre'nin cenazesi otopsi işlemleri sonrası amcası Adem Yılmaz tarafından teslim alındı.

Yunus Emre'nin cenazesi, bugün öğleyin kılınan cenaze namazının ardından memleketi Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesine bağlı Abdurrahmanlı köyünde toprağa verildi. Fransa'dan dönen baba Servet Yılmaz ile yakınları cenaze töreninde gözyaşlarına boğuldu.

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Fethiye'deki faciada ölmüştü: Yunus Emre, toprağa verildi!
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