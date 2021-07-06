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Giriş Tarihi: 6.7.2021 21:43

FETÖ'cü eski polisler tarihi eserle yakalandı

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
FETÖ'cü eski polisler tarihi eserle yakalandı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği FETÖ/PDY operasyonunda aralarında rütbelilerin de bulunduğu, görevden ihraç edilmiş 17 eski polis gözaltına alındı.

15 Temmuz sürecinden sonra 2016 ve 2017 yıllarında yayınlanan 5 ayrı KHK ile görevden uzaklaştırılan ve aralarında eski rütbeli emniyet mensuplarının da bulunduğu şahıslara yönelik Gaziantep merkezli Kahramanmaraş ve Çorum illerinde eşzamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında 17 şahıs yakalanırken, yapılan aramalarda çok sayıda fişek ile 20 adet tarihi eser niteliğinde sikke ele geçirildi.
Şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda dijital materyale ise incelenmek üzere el konuldu.
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FETÖ'cü eski polisler tarihi eserle yakalandı
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