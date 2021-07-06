Fidye yazılımına karşı neler yapılmalı? SODİMER Başkanı Levent Eraslan açıkladı

SODİMER Başkanı Levent Eraslan

"VERİLERİ YAYINLAMAKLA TEHDİT EDİYOR"

Levent Eraslan, şu ifadeleri kullandı:

"Fidye virüsü, kullanıcının (bilgisayar, akıllı telefon, giyilebilir cihazlar vb.) üzerinde gizlice kendini yükleyen veya verisini rehin tutan kriptoviroloji ile kriptoviral alıkoyma saldırısı başlatan ya da fidye ödenene kadar kurbanın verisini yayınlamakla tehdit eden bir kriptoviroloji saldırısı başlatan bir bilgisayar zararlı yazılımıdır. Basit bir fidye virüsü, bilgili bir kişinin geriye çevirmesi zor olan bir şekilde sistemi kilitler ve kilidi açmak için ödeme isteyen bir mesaj gösterir. Daha da gelişmiş zararlı yazılımlar, kurbanın dosyalarını şifreler, bunları erişilemez kılar ve bunların şifresini çözmek için bir fidyenin ödenmesini talep eder. Şifreleme anahtarı olmadan dosyaların şifrelerinin çözülmesine karşı olduğu için, fidye virüsü bilgisayar kullanıcılarının dosyalarına erişimini engelleyen bir erişim dışı bırakma saldırısıdır. Fidye virüsü saldırıları, geçerli bir dosya olarak kendisini gizleyen bir Truva atı kullanılarak yürütülmektedir."