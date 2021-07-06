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Giriş Tarihi: 6.7.2021

Fulya’yı asıl şimdi öldürdünüz

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Fulya’yı asıl şimdi öldürdünüz

Kaş’ta Fulya Özdemir’i öldürüp gömen caniye verilen 18 yıllık ceza, Bölge Mahkemesi’nce de onaylandı. Baba Eyvaz Özdemir, “Biz onu, katil 18 yerinden doğrasın diye yetiştirmedik” diyerek karara isyan etti

Antalya Kaş'ta 5 yıl önce Fulya Özdemir'i (29) 18 yerinden bıçaklayarak öldürüp cesedi gömen Atilla Makta (34), Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından cinayeti 'haksız tahrik' altında işlediği gerekçesiyle ceza indirimi uygulanarak 18 yıl hapse mahkûm edilmişti. Genç kızın ailesinin yaptığı itiraza rağmen Bölge Adliye Mahkemesi de kararı onayladı. Aile, avukatları aracılığıyla dilekçe vererek tekrar karara itiraz etti.

İsviçre'nin Zürih kentinde yaşanan anne Nazan ve baba Eyvaz Özdemir, kızları öldürüldüğü günden bu yana uyku uyuyamadıklarını söyledi. Acılı baba, katile verilen tahrik indirimine isyan ederek, "Katil kızımı 18 yerinden bıçaklıyor. Acımasız ve vahşice öldürüyor. bizi sonsuz bir acıya gömüyor. Ve bu katile mahkeme indirim uyguluyor. Fulya'yı asıl şimdi öldürdünüz. Ben her bıçak gördüğümde tekrar tekrar doğranıyorum. Benim kızım Zürih Üniversitesi Bankacılık Bölümü mezunu 6 dil bilen vasıflı bir insandı. Biz onu bu katil 18 yerinden doğrasın diye yetiştirmedik" dedi.

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Fulya’yı asıl şimdi öldürdünüz
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