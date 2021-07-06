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Giriş Tarihi: 6.7.2021 20:53

Genç doktor evinde ölü bulundu

NEZİR GÜNEŞ NEZİR GÜNEŞ
Genç doktor evinde ölü bulundu

Mardin Devlet Hastanesi'nde görev yapan Göz Hastalıkları Uzmanı Mehmet Ragıp Ekmen (32), evinde ölü bulundu. Evinde yalnız yaşayan Uzman Dr. Ekmen'in kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

Mardin Devlet Hastanesi'nde iki yıl önce Göz Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapmaya başlayan Elazığlı Uzman Doktor Mehmet Ragıp Ekmen, Bu sabah görevine gelmedi. Evinde yalnız yaşayan Doktor Ekmen'in görevine gelmemesi üzerine önce telefonla kendisine ulaşmaya çalıştılar.

Cep telefonuna ulaşılamaması üzerine endişelenen Ekmen'in mesai arkadaşları, ilgililere haber verilmesiyle evine gidildi. İkamet adresinde kapısını çalan ancak cevap alamayan ilgililer, çareyi kapıyı kırarak içeri girmekte buldu. Ekmen'in evine giren ilgililer, Doktor Ekmen'in cansız bedeniyle karşılaştılar.

Doktor Ekmen'in cansız bedeni Mardin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Çevresinde ve mesai arkadaşları tarafından sevilen hastalarına karşı oldukça ilgili ve sevecen bir doktor olarak bilinen merhum Mehmet Ragıp Ekmen'in zamansız ölümü mesai arkadaşlarını ve sağlık camiasını derin bir üzüntüye sürükledi.

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Genç doktor evinde ölü bulundu
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