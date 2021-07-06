Sirius; ilk bakıldığında tek bir yıldız gibi görünse de aslında Sirius-A ve Sirius-B olarak adlandırılan iki adet yıldızdan oluşmaktadır. Türkçe de ismi Akyıldız'dır. Sirius çift yıldız sistemi, Güneş'e olan 8.5 ışık yılı uzaklıkla sistemimize en yakın sekiz yıldızdan ikisidir. Gökyüzünde en parlak yıldız olan Sirius-A'nın görünür kadiri -1.47'dir. Güneş sisteminden bakıldığında en parlak ikinci yıldızdan bile iki kat daha fazla parlaktır.