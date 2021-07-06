Haftanın BİM aktüel ürünler tam listesi yayınlandı! BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta da büyük indirim bekleniyor! (6-9 Temmuz 2021)

Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu tam liste halinde kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı. Her hafta olduğu gibi bu hafta da tüketicilerine indirimli ürünler sunacak olan market zincirini günde binlerce vatandaş ziyaret edip alışveriş yapıyor. Her eve ve her cebe uygun fiyatların ve ürünlerin yer aldığı, çeşit çeşit ürünlerin bulunduğu BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? İşte BİM 6-9 Temmuz 2021 aktüel listenin tamamı!

BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesi yayınlandı. Salı ve Cuma günleri raflarda yerini alacak olan ürünler vatandaşların hizmetine sunulacak. Bu hafta BİM aktüel ürünler listesinde; aspiratör, midi fırın, cam ankastre set, elektrik süpürgesi, bisiklet gibi ürünler yer alırken öte yandan mutfak araç gereçleri, yiyecek ve içecek ürünleri, çocuk oyuncakları ve tekstil ürünleri de dikkat çekiyor. BİM 6-9 Temmuz 2021 aktüel listenin tamamı!

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ 6-9 TEMMUZ 2021

BİM aktüel ürünler listesinin tamamına bu başlık altından ulaşabilir, sizlere en yakın market zincirinden keyifli alışverişler yapabilirsiniz.